Dani pčelarstva od sutra na Kosturnici

Od sutra, na platou Trga Kosturnica u Kruševcu, počinje trodnevna izložba pčelarskih proizvoda

Oko 15 pčelara iz regiona predstaviće svoje medove, polen, propolis, vosak i druge proizvode, pružajući posetiocima priliku da se upoznaju sa domaćim pčelarstvom i kupe originalne, prirodne proizvode.

Ova godina nije bila izuzetno povoljna za pčele zbog visokih temperatura i manjka padavina, što je uticalo na prinos meda i razvoj biljaka. Međutim, pčelari su uspeli da prikupe kvalitetne proizvode, koji će biti izloženi na manifestaciji.

Med je jedna od retkih namirnica koja se ne kvari. Zahvaljujući svom niskom sadržaju vlage i visokoj kiselosti, med stvara okruženje nepovoljno za razvoj mikroorganizama. Pored toga, pčele dodaju enzim koji proizvodi vodonik-peroksid, dodatno sprečavajući razvoj bakterija. Zbog toga, med može trajati neograničeno vreme ako se pravilno čuva.

Prilikom kupovine meda, važno je obratiti pažnju na neke karakteristike koje ukazuju na njegov kvalitet. Kvalitetan med ima prirodnu boju i teksturu, bez dodatka šećera ili drugih supstanci. Takođe, ima jedinstvenu i prijatnu aromu koja zavisi od vrste biljaka sa kojih je nektar sakupljen. Kristalizacija meda je prirodan proces i ne ukazuje na kvarenje, već na prisustvo prirodnih šećera.

Prilikom posete izložbi na Kosturnici, posetioci će imati priliku da se upoznaju sa radom pčelara, degustiraju različite vrste meda i kupe originalne, prirodne proizvode. Ovo je odlična prilika da se podrži domaća proizvodnja i uživa u blagodatima meda.

J.S.

Foto: Pixabay.com