Dani demokratske kulture u školi Dositej Obradović

U okviru projekta „Kvalitetno obrazovanje za sve“, u školi Dositej Obradović, kao završna aktivnost, organizovani su „Dani demokratske kulture“. U realizaciju projekta koji ima za cilj razbijanje predrasuda i smanjenje nasilja u školama, uključile su se učiteljice, nastavnici, učenici, roditelji i lokalna zajednica.

Prema rečima koordinatorke projekta, Maje Goranović, škola Dositej Obradović najbliža je romskom naselju Panjevac, pa deca iz tog naseljenog mesta ovde pohađaju nastavu.

-Imamo pedesetak dece romske nacionalnosti, zbog čega i jesmo u ovom projektu. Iako u našoj školi nema nasilja među decom, smatrali smo važnim da im dodatno probudimo svest o tome koliko je poštovanje različitosti bitno, da ih još više približimo jedne drugima – kaže ona.

U okviru Dana demokratske kulture, kao završna aktivnost projekta, u medijateciji škole organizovani su štandovi na kojima su prikazane različite kulture, običaji, nacionale kuhinje.

-Učiteljice su osmislile kako će štandovi izgledati, roditelji su pripremili tradicionalana srpska i romska jela, deca su zajedno sa svojim učiteljicama napravila prikaz tradicionalne srpske svadbe, Božića, krštenja….Imali smo i izložbu fotografija Roma iz naselja Panjevac, romsku zastavu, točak kao simbol, što smo obezbedili preko jednog romskog udruženja- navodi ona.

Deci je, kako kaže, sve skupa bilo izuzetno zanimljivo, posebno što su i sami učestvovali u organizaciji Dana demokratske kulture.

– Posebno im je bio zanimljiv točak na štandu gde je predstavljena romska kultura, gde ih je najviše interesovalo zašto baš točak na romskoj zastavi, a onda su sami zaključili da je to zato što se Romi stalno kreću, sele….Sve u svemu, utisak je odličan, deca su prilikom obilaska štandova razgovarala međusobno, raspitivala se o zanimljivim detaljima iz tradicije i kulture koja nije njihova. Mislim da je to dobar put ka boljem prihvatanju različitosti- kazala je Goranović.

Prema njenim rečima, tokom tri godine, koliko je trajao projekat, realizovane su brojne aktivnosti. Organizovane su prezentacije na temu diskriminacije i nasilja, sa decom se u okviru nastave razgovaralo o toleranciji, poštovanju, pažnji, ljubavi….

-Bilo je zanimljivih zapažanja, mnogima na početku nije bilo baš najjasnije šta je to tolerancija, demokratija, šta sve spada u nasilje….Tako su na pitanje šta je demokratija neki od odgovora bili da je to skup ljudi koji osuđuju tuđi izgled ili da je to pregovor o sankcijama…Neki su humanost povezali sa strpljenjem za mlađu sestru, toleranciju su definisali kao „gledanje kroz prste“, a kulturu kao popuštanje drugima…- navodi ona, dodajući da su deca tokom tri godine i brojnih predavanja i prezenatacija, dosta toga naučila, te da su primetni pozitivni pomaci u njihovim razmišljanjima na temu tolerancije i poštovanja različitosti.

Da zaista i jeste tako, potvrdila su deca koja su sa interesovanjem posmatrala ono što je na štandovima izloženo, istovremeno uživajući i u đakonijama koje su tim povodom pripremile mame.

Učenik četvrtog razreda ove škole, Branko Petrović, dečak romske nacionalnosti, kazao je da mu drugovi dosta pomažu u učenju i da rado provodi vreme u druženju sa njima, te da mu baš zanimljivi štandovi na kojima su prikazane različite kulture. Njegov vršnjak, Danilo Savić, takođe je oduševljen.

–Svidelo mi se, jer smo dosta naučili o kulturi drugih naroda, o poštovanju različitosti. Srećan sam što sam učestvovao u ovom projektu i ono što je najvažnije, naučili smo da nije bitno odakle je ko već kakav je čovek– rekao je Danilo koji je štandove obilazio sa svojim drugom Brankom.

Anđelija Ćirković, Una Tomić i Nika Đurić, takođe učenice četvrtog razreda ove škole, imale su kratku, ali svakako vrednu poruku: -Ako su Romi fizički drugačiji od nas to ne znači da su drugačiji u duši!

Projekat „Kvalitetno obrazovanje za sve“ koji je finansijski podržan od strane Evropske unije i Saveta Evrope, realizovalo je Odeljene za obrazovanje Saveta Evrope, u saradnji sa Ministarstvom prosvete.

Brojne aktivnosti predviđene ovim projektom obuhvataju širu grupu relevantnih učesnika, uključujući i Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Univerzitet u Beogradu, istraživačke institute, izabrane škole, lokalne zajednice, medije, nevladine organizacije, stručnjake, akademske, kao i međunarodne organizacije/donatore u Srbiji.

Kruševačka Osnovna škola „Dositej Obradović“ jedna je od 40 koje su učestvovale u ovom projektu. Mentor im je bila škola „Bratstvo“ iz Novog Pazara.

.D.P.