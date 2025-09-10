Danas veliki broj ulica bez vode

Postavljeno: 10.09.2025

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, danas do 15.00, bez vode će biti pojedini delovi grada i prigradskih naselja

U Kruševcu bez vode će ostati: Nova Balšićeva, Pećka (deo od Kosovske do Prvomajske), Vronskog i Dr. Batuta.

Istovremeno, usled izvođenja radova na vodovodnoj mreži, doći će i do zatvaranja saobraćaja u delu ulice Nova Balšićeva (od Pećke do Vronskog) u navedenom terminu.

Bez vode će takođe biti potrošači u naseljenim mestima: Begovo Brdo – Humska ulica, Čitluk – Jovana Miškovića, Kruševačka, Marka Miljanova, Cara Lazara (od Desanke Maksimović do kraja ulice), Desanke Maksimović (od Cara Lazara do nadvožnjaka).

Ostale ulice – Jelene Anžujske, Gornjačka, Milorada Đokića i Stevana Todorovića.

Javno komunalno preduzeće „Kruševac“ u borbi protiv divljih deponija

