Danas veliki broj ulica bez vode
Postavljeno: 10.09.2025
Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, danas do 15.00, bez vode će biti pojedini delovi grada i prigradskih naselja
U Kruševcu bez vode će ostati: Nova Balšićeva, Pećka (deo od Kosovske do Prvomajske), Vronskog i Dr. Batuta.
Istovremeno, usled izvođenja radova na vodovodnoj mreži, doći će i do zatvaranja saobraćaja u delu ulice Nova Balšićeva (od Pećke do Vronskog) u navedenom terminu.
Bez vode će takođe biti potrošači u naseljenim mestima: Begovo Brdo – Humska ulica, Čitluk – Jovana Miškovića, Kruševačka, Marka Miljanova, Cara Lazara (od Desanke Maksimović do kraja ulice), Desanke Maksimović (od Cara Lazara do nadvožnjaka).
Ostale ulice – Jelene Anžujske, Gornjačka, Milorada Đokića i Stevana Todorovića.
