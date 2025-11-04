U kruševačkoj Umetničkoj galeriji „Prepoznavanje“

U Umetničkoj galeriji danas (4. novembar) od 13.00, biće organizovana promocija zbornika „Prepoznavanje“

Promocija zbornika „Prepoznavanje“ se organizuje dve decenije nakon priređene prve izložbe „Prepoznavanje“, koja je označila početak realizacije pet izdanja projekta, kroz različite forme, izložbe, rezidencijalne programe, kataloge, konferencije. Zbornik „Prepoznavanje“ je deo umetničkog međunarodnog projekta koji je pokrenut 2004. godine i realizovan od 2005. kao partnerska saradnja muzeja/galerija i kustosa na predstavljanju savremene likovne scene u regionu.

Zbornik će predstaviti utemeljivači projekta, istoričari umetnosti, Biljana Grković, Ljubiša Simović, Julka Marinković, Milica Todorović, kustosi četiri partnerske ustanove: Umetnička galerija ‒ Narodni muzej Kruševac, Narodni muzej Kraljevo, Umetnička galerija „Nadežda Petrović“, Čačak, Galerija savremene likovne umetnosti Niš, kao pokretači prvog izdanja projekta, čija je realizacija započela predstavljanjem likovne scene Kruševca, Kraljeva, Čačka i Niša na izložbi u Umetničkoj galeriji 2005. godine. Na promociji će učestvovati i predstavnici partnerskih ustanova i saradnika.

Izdavači zbornika „Prepoznavanje“ su Narodni muzej Kruševac, Umetnička galerija „Nadežda Petrović“, Čačak, Narodni muzej Kraljevo, Galerija savremene likovne umetnosti Niš. Urednik je Biljana Grković.

Zbornik „Prepoznavanje“ objavljen je zahvaljujući finansiranju od strane Ministarstva kulture Republike Srbije, koje je u kontinuitetu podržavalo realizaciju umetničkog projekta Prepoznavanje.