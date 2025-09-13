Danas su Sveti mučenici Jasenovački

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju praznik posvećen Svetim mučenicima jasenovačkim, stradalnicima koji su tokom Drugog svetskog rata položili svoje živote u logoru Jasenovac, jednom od najvećih stratišta srpskog naroda

Ovaj praznik upisan je u crkveni kalendar kao spomen na hiljade nevinih žrtava – sveštenika, monaha, žena, dece i staraca – koji su mučeni i ubijeni samo zbog svoje vere i pripadnosti srpskom narodu. Sveti mučenici jasenovački proglašeni su svetima 2010. godine odlukom Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve.

Crkva u svojim molitvama podseća da njihova krv nije uzalud prolivena, već da je postala seme novog života i svedočanstvo nepokolebljive vere. Vernici danas u hramovima pale sveće i uznose molitve za pokoj njihovih duša, ali i za mir i slogu među ljudima.

Praznik Svetih mučenika jasenovačkih podseća da je sećanje na stradanje svetinja, ali i opomena da zlo nikada ne sme da se ponovi.