Crkveni kalendar: Sveti Platon

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas, 1. decembra, obeležavaju Svetog mučenika Platona.

Rođen je u Ankiri Galatijskoj i bio je hrišćanin po rođenju i vaspitanju. Platon nije skrivao svoju veru u Hrista nego je javno propovedao. Zbog toga je bio izveden na sud pred načelnika Agripina, gde je izložen mučenju.

Kada ga je načelnik počeo savetovati, da izbegne smrt i sačuva život poklonjenjem idolima, Platon je odgovorio da postoje dve smrti, jedna malovremena, a druga beskonačna. Tada ga je Agripin izložio najstrašnijim mukama. Stavljao mu je vrelu gvozdenu đulad na obnaženo telo, potom mu je od kože pravio kaiše, pišu Magazin novosti.

Na sve te muke, Platon je odgovarao: „Muči me još ljuće, da se vidi jasno tvoja beščovečnost i moje trpljenje.“ Kada je mučitelj Platonu spomenuo neznabožačkog filozofa Platona, on je odgovorio „Niti sam ja sličan Platonu, ni Platon meni, osim jedino po imenu. Ja se učim mudrosti, koja je Hristova, a on je učitelj one mudrosti, koja je ludost pred Bogom.“

Potom su ga bacili u tamnicu, gde je proveo 18 dana bez hrane i vode. Kada su se uverili da Platon može živeti gladujući tako dugo, on im reče: „Vi se hranite mesom, a ja ću svetim molitvama, vas veseli vino, a mene Hristos, loza istinita.“ Posle toga Agripin, videvši da Platona ne može odvratiti od Hrista, osudio ga je na posečenje mačem.

Posečen je oko 266. godine i primio je venac večne slave.