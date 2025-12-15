Danas se otvara „Praznični trg“ na Kosturnici

Manifestacija „Praznični trg“, kojom Grad Kruševac tradicionalno započinje prazničnu sezonu, danas. Građane i goste grada očekuje bogat i sadržajan program, osmišljen tako da pruži praznični ugođaj svim generacijama

Organizaciju manifestacije podržali su Grad Kruševac, JP Poslovni centar, Turistička organizacija grada, kao i druge javne ustanove i preduzeća. Direktor JP Poslovni centar Miloš Milošević istakao je da su ove godine uloženi veliki napori kako bi praznična ponuda bila sadržajnija nego ranije.

– Potrudili smo se da ove godine „Praznični trg“ bude zaista poseban, sa sadržajem koji će zadovoljiti sve posetioce, od malih do velikih – naglasio je Milošević.

Posebnu pažnju privući će klizalište, koje će tokom trajanja manifestacije biti dostupno po simboličnoj ceni od 100 dinara, čime će zimske radosti biti pristupačne što većem broju građana.

Grad Kruševac će i ove godine obradovati najmlađe sugrađane novogodišnjim paketićima. Ukupno 800 paketića biće podeljeno tokom trajanja manifestacije, a roditelji će se o načinu prijave i proceduri dodele moći informisati putem medija i zvaničnog sajta grada do kraja ove nedelje.

Jedan od centralnih događaja biće koncert popularnog Tropico benda, zakazan za 26. decembar u 21 čas na Trgu Kosturnica, koji će dodatno upotpuniti prazničnu atmosferu i ulepšati decembarske večeri u gradu.

Manifestacija „Praznični trg“ trajaće tokom prazničnog perioda, a organizatori pozivaju sve sugrađane da posete centralni gradski trg i uživaju u bogatom programu.