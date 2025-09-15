Danas se obeležava Međunarodni dan demokratije

Postavljeno: 15.09.2025

Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 2007. godine odlučila da se 15. septembar obeležava kao Međunarodni dan demokratije — u cilju promovisanja i održavanja principa demokratije — i pozvala sve države članice i organizacije da obeleže taj dan na odgovarajući način koji doprinosi podizanju svesti javnosti

U septembru 1997. Interparlamentarna unija (IPU) usvojila je Univerzalnu deklaraciju o demokratiji. Ta Deklaracija afirmiše principe demokratije, elemente i ostvarivanje demokratske vlasti, kao i međunarodni opseg demokratije.

Međunarodne konferencije o novim i obnovljenim demokratijama počele su 1988. na inicijativu predsednice Filipina Korazon Akino nakon što je takozvana mirna „Revolucija moći naroda“ zbacila 20-godišnju diktaturu Ferdinanda Markosa.

Na predlog Interparlamentarne unije, 15. septembar (datum Univerzalne deklaracije o demokratiji) izabran je za dan kada će međunarodna zajednica svake godine slaviti Međunarodni dan demokratije. Rezolucija pod nazivom „Podrška sistema Ujedinjenih nacija naporima vlada da promovišu i konsoliduju nove ili obnovljene demokratije“ usvojena je konsenzusom 8. novembra 2007. godine.

Tema za 2009. bila je „Demokratija i politička tolerancija“. U sedištu UN održan je govor generalnog sekretara i projekcija dokumentarnog filma „Molim vas glasajte za mene“. Interparlamentarna unija je 2013. godine promovisala Međunarodni dan demokratije kroz svoje parlamente u 162 zemlje širom sveta. Kao rezultat toga, veliki broj parlamenata iz celog sveta je najavio da će se njihove proslave održati 15. septembra ili blizu tog datuma.

