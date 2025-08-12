Danas proslavljamo Međunarodni dan mladih

Svake godine 12. avgusta svet obeležava Međunarodni dan mladih, ustanovljen od strane Ujedinjenih nacija 1999. godine, sa ciljem da se skrene pažnja na pitanja, izazove i potencijale mladih ljudi širom planete

Ovaj dan pruža priliku da se kroz različite aktivnosti i događaje promoviše aktivno učešće mladih u društvu, unapredi njihov položaj i podstakne njihov doprinos razvoju zajednice.

Ovogodišnja tema nosi naziv „Lokalne omladinske akcije za ciljeve održivog razvoja“, naglašavajući važnost delovanja mladih na lokalnom nivou u ostvarivanju globalnih ciljeva održivog razvoja (SDGs). Kroz volonterske inicijative, kreativne projekte, ekološke akcije i društveni angažman, mladi širom sveta pokazuju da su upravo oni ključni nosioci promena koje vode ka održivoj budućnosti.

Međunarodni dan mladih ove godine obeležava se brojnim događajima širom sveta – od radionica, javnih tribina i sportskih manifestacija, do kulturnih programa i koncerata, sve u cilju povezivanja mladih i podsticanja njihovog aktivnog učešća u zajednici.

Ovom globalnom obeležavanju pridružuje se i Kruševac. Na Trgu kosovskih junaka danas će tokom dana biti postavljeni štandovi lokalnih omladinskih organizacija i inicijativa, gde će građani moći da se upoznaju sa njihovim projektima i aktivnostima. Centralni događaj biće koncert poznate kruševačke umetnice Sanje Vučić, koji počinje večeras u 21h obećava sjajnu atmosferu za sve posetioce.