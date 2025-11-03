Danas počela nova akademska godina

Postavljeno: 03.11.2025

Za studente državnih i privatnih univerziteta u Srbiji danas počinje nova akademska godina. Predavanja, vežbe i druge nastavne aktivnosti počinju na svim fakultetima, a brucoši će se u narednim danima upoznati sa profesorima, kolegama i načinom rada na visokoškolskim ustanovama

Na mnogim fakultetima planirane su i svečane akademije dobrodošlice za studente prve godine, dok stariji studenti nastavljaju svoje studije u redovnom ritmu. Nastava u zimskom semestru trajaće do kraja decembra, a ispitni rokovi počinju već početkom januara.

Nastavnici i uprave fakulteta podsećaju studente da redovno prate obaveštenja o terminima predavanja i ispitima, kao i da iskoriste sve pogodnosti koje im fakulteti nude, od stručnih praksi do studentskih razmena u inostranstvu.

Nova akademska godina donosi i nove izazove, ali i prilike za učenje, napredovanje i sticanje znanja koje će budućim diplomcima otvoriti vrata profesionalnog uspeha.

