Danas nova akcije izuzimanja i uništavanja eksplozivnih ostataka rata

Odeljenje za vanredne situacije Kruševac – Ministarstva unutrašnjih poslova danas nastavlja akcije planiranog izuzimanja i uništavanja eksplozivnih ostataka rata na teritoriji Rasinskog upravnog okruga. Tim povodom prenosimo njihovo saopštenje u celini:

„Obaveštavaju se građani grada Kruševca da će se, u okviru redovnih aktivnosti Odeljenja za vanredne situacije u Kruševcu, dana 14.11.2025. godine, u vremenu od 13.00 do 15.00 časova, izvršiti izuzimanje, i transport eksplozivnih ostataka rata na teritoriji grada Kruševca, a zatim i uništavanje ubojnih sredstava. U navedenom vremenu čuće se detonacije te se građani blagovremeno obaveštavaju da nema opasnosti od eksplozija niti razloga za uznemirenje“.