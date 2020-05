Danas je Svetski dan bez duvanskog dima (31.maj)

“Mladi u dimu manipulacija” tema je ovogodišnjeg Svetskog dana bez duvanskog tima, a cilj kampanje je da se mladi ljudi zaštite od veštih manipulatora duvanske industrije. Istraživanja pokazuju da u je u Srbiji svaki treći učenik prvih razreda srednje škole probao cigarete

Rezultati globalnog istraživanja upotrebe duvana kod mladih koje je sproveo Intitut “Batut” među učenicima starosti od 13 do 15 godina, između ostalog, pokazali su da je svaki treći srednjoškolac prvih razreda probao cigarete, da preko 70 odsto mladih uzrasta od 13 do 15 godina do cigareta dolazi tako što ih kupuje u prodavnicima i kioscima, a da od toga više od 80 odsto nije bilo sprečeno da kupi cigarete zbog svojih godina.

Duvanska industrija već decenijama ulaže ozbiljna sredstva kako bi svoje proizvode učinila što atraktivnijim za mlade ljude, kao buduće potencijalne konzumente cigareta, pa se u skladu sa prepoznavanjem te globalne pretnje obeležava se i ovogodišnji Svetski dan bez duvana .

Naime, nema nikakve sumnje da su upravo mladi ozbiljna i strateški važna ciljna grupa duvanske industrije, a trikovi kojima se privlači ova popualcija su sledeći: upotreba različitih ukusa koji su atraktivni za mlade, moderan dizajn novih proizvoda koji je lak za nošenje i korišćenje, promocija novih proizvoda sa sloganima poput “manje štetnosti po zdravlje”, korišćenje poznatih ličnosti za reklamiranje duvanskih proizvoda kroz direktno sponzorisane sadržaje, marketing na mestima prodaje koje posećuju mladi i deca, prodaja na komad, indirektni marketing, odnosno, suptilno plasiranje duvanskih proizvoda kroz atraktivan sadržaj.

U Institutu za javno zdravlje navode da je od presudnog značaja da mladi ljudi dobiju mogućnost da neposredno i aktivno učestvuju u identifikaciji manipulativnih poteza duvanske industrije, potom i u kreiranju i sprovođenju svih aktivnosti koje se tiču problema kontrole duvana. Jedino na taj način, kako objašnjavaju, u perspektivi možemo imati ne samo dobro informisane mlade ljude već i borce za zdrave životne navike.

Upotreba duvana povezana je sa nastankom brojnih bolesti i gotovo da nema organa u ljudskom telu na koji duvan nema štetan uticaj. Od svih smrtnih slučajeva uzrokovanim kardivaskularnim bolestima, oko 17 odsto uzrokovano je upotrebom duvana i izloženosti duvanskom dimu. Pušenje je povezano sa rakom pluća ali i sa obolevanjima od drugih malignih bolesti. Faktor je rizika i za mnoge druge bolesti, poput opstruktivne bolesti pluća, astme, hroničnog bronhitisa, reumatidnog artritisa, bolesti usta…Duvan negativno utiče i na reproduktivne organe, pa tako može uticati i na smanjenje plodnosti. Upotreba duvana povezana je i sa povećanim rizikom umiranja kod obolelih od nekih zaraznih bolesti, poput tuberkuloze.

Podaci Svestske zdravstvene organiazacije (SZO) pokazuju da duvan ubija i do polovine ukupnih korisnika. U svetu godišnje od direktnih posledica upotrebe duvana umre sedam miliona ljudi, a skoro 1,2 miliona zbog izloženosti duvanskom dimu. U Srbiji najmanje 15.000 ljudi prevremeno umre zbog pušenja, a podaci SZO pokazuju da u našoj zemlji ima 2,8 miliona pušača starijih od 15 godina.

