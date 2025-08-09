Danas je Sveti Pantelejmon

Danas (9. avgust) pravoslavna crkva slavi praznik Svetog velikomučnika Pantelejmona, jednog od najpoštovanijih svetitelja u hrišćanskom svetu, poznatog po svojim isceliteljskim moćima i hrabrosti

Poznat kao lekar koji leči ne samo telesne već i duhovne bolesti, Sveti Pantelejmon je svojim čudima i isceljenjima brzo stekao veliku slavu. Njegova dela nisu prošla nezapaženo ni kod cara Maksimijana, koji je pokušao da ga odvrati od hrišćanstva. Uprkos strašnim mučenjima kojima je bio podvrgnut, Pantelejmon je ostao veran svojoj veri, čime je zadobio status velikomučnika.

Pravoslavni vernici širom sveta danas se okupljaju u crkvama kako bi obeležili njegov praznik, moleći se za zdravlje i zaštitu. Sveti Pantelejmon ostaje trajna inspiracija svim hrišćanima, primer vere, hrabrosti i milosrđa.

Praznik Svetog velikomučnika Pantelejmona je prilika da se setimo važnosti saosećanja i pomoći bližnjima, kao i da se molimo za isceljenje i mir.