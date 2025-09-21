Danas se širom sveta obeležava Međunarodni dan mira, posvećen promociji mira i nenasilja. Ovaj dan, koji je ustanovljen od strane Ujedinjenih nacija (UN), obeležava se svake godine 21. septembra, podsećajući međunarodnu zajednicu na važnost mira i pozivajući na konkretne akcije za smanjenje sukoba i nasilja

Prvi put je Međunarodni dan mira obeležen 1982. godine, a od tada se organizuju različite aktivnosti širom sveta kako bi se skrenula pažnja na ovu važnu temu. Tema ovogodišnjeg Dana mira je „Otpusti nam duge naše, daruj nam svoj mir“, a fokus je na akcijama za mir u okviru globalnih ciljeva održivog razvoja (#GlobalGoals).

Cilj ovog dana je podsticanje prekida sukoba, promovisanje dijaloga, tolerancije i razumevanja među narodima, ali i podsećanje građana i vlada na odgovornost u izgradnji mirnog sveta. Poseban akcenat stavlja se i na obrazovanje i podizanje svesti o miru, ali i na ulogu pojedinaca u kreiranju bolje i mirnije zajednice.

Međunarodni dan mira poziva sve nas da doprinesemo stvaranju sveta u kojem će poštovanje, pravda i međusobno razumevanje biti vodeći principi.