Danas je Međunarodni dan fizičke aktivnosti

U cilju podizanja svesti o značaju redovne fizičke aktivnosti u očuvanju i unapređenju zdravlja, svake godine, 10. maja, po sloganom “Kretanjem do zdravlja” obeležava se Međunarodni dan fizičke aktivnosti. Kako je zbog epidemije KOVID 19 u prethodnom periodu kretanje bilo ograničeno, struka savetuje da se postepeno povećava trajanje i intezitet fizičke aktivnosti

– Redovna umerena fizička aktivnost, kao što je hodanje, vožnja bicikla, ples, ne čini samo da se osećate dobro, već ima značajne prednosti za zdravlje- smanjuje rizik od kardiovaskularnih bolesti, dijabetesa i nekih vrsta raka, pomaže u kontroli telesne mase, a doprinosi i dobrom mentalnom stanju. Ona unapređuje rast i razvoj dece i mladih, povećava samopouzdanje, samopoštovanje i stvara osećaj pripadnosti zajednici – navodi se na sajtu Insituta Batut, uz napomenu da je pored sporta, fizička aktivnost i svako kretanje tela koje dovodi do potrošnje energije, poput penjanja uz stepenice, pranja prozora, usisavanja, brzog hodnaja, šetnje…

Preporuka Svetske zdravstvene organizacije (SZO) je da bi deca do šest godina dnevno trebalo da budu aktivna 180 minuta ,u uzrastu od šest do 18 godina potrebno je sat vremena umerene do intenzivne fizičke aktivnosti, dok je za odrasle dovoljno da izdvoje 30 minuta, kako bi očuvali i unapredili svoje zdravlje. Izbor aktivnosti zavisi od pola, starosti i naravno opšteg zdravstvenog stanja , a od kondicije zavisi i izbor vrste aktivnosti.

Imajući u vidu da je tokom vanrednog stanja kretanje i obavljanje svakodnevnih aktivnosti bilo ograničeno, preporuka je da se postepeno povećava trajanje i intezitet fizičke aktivnosti. Istovremeno, važno je i da, ukoliko se bavimo rekreativnim sportovima, poštujemo propisanu fizičku distancu. Kako bi se izbegli direktni kontakti, dok traje epidemija, preporučuje se vožnja bicikla, rolera, skejta, brzo hodanje, joga, tenis…

Prema podacima SZO, više od polovine ljudi u Evropi nije dovoljno fizički aktivno, a zbog fizičke neaktivnosti godišnje se zabeleži million smrtnih slučajeva. Cilj je da se do 2025. godine procenat fizički neaktivnih smanji za deset odsto.

D.P.

Danas je Međunarodni dan fizičke aktivnosti

