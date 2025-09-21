Danas je Mala Gospojina

Postavljeno: 21.09.2025

Srpska pravoslavna crkva i vernici širom zemlje danas proslavljaju Rođenje presvete Bogorodice, u narodu poznatiji kao Mala Gospojina. Ovaj praznik, sa veoma dugom tradicijom, jedan je od značajnijih dana u crkvenom kalendaru, ali i u narodnom verovanju

Mala Gospojina označava kraj perioda poznatog kao Međudnevica – vreme između Velike i Male Gospojine, oba praznika posvećena devici Mariji. U prošlosti, ovo je bio period idealan za branje lekovitih biljaka, dok su se nakon ovog dana često organizovale svadbe. Poljoprivrednici su, po običaju, na Malu Gospojinu počinjali oranje njiva i pripreme zemlje za zimu.

U mnogim krajevima Srbije, na Malu Gospojinu se održavaju i stočarske svečanosti, a tradicionalno se prate vremenske prilike kako bi se predvidela jesen i zima. Veruje se da vedro nebo na današnji dan nagoveštava blagu jesen i zimu.

