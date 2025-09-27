Danas je Krstovdan

Na današnji dan, 27. septembra, pravoslavni vernici obeležavaju praznik Krstovdan, posvećen časnom Krstu Gospodnjem. Ovaj praznik ima duboko značenje za hrišćanstvo, jer se sećamo događaja kada je carica Jelena, majka cara Konstantina, pronašla krst na kojem je bio raspet Isus Hrist

Krstovdan se obeležava postom i molitvom, a vernici prisustvuju liturgijama u hramovima širom zemlje. Na ovaj dan se posebno poštuje krst kao simbol spasenja i pobede vere. U narodu je ukorenjena izreka: “Ko se Krstom krsti, za Krstovdan posti!”

Prema narodnom verovanju, Krstovdan označava početak jesenje setve, a običaj je da se na ovaj dan ne rade teški poslovi na polju. U nekim delovima Srbije se takođe praktikuje osvećenje vode, koja se koristi za blagoslov domova i zaštitu od bolesti.

Praznik je i dan molitve za mir i blagostanje u porodici, a vernici posećuju crkve da bi zapalili sveće za zdravlje svojih bližnjih.

Ovaj veliki praznik za pravoslavne hrišćane nosi poruku duhovnog uzdizanja i podseća na značaj vere i ljubavi prema bližnjem.