Danas je Dan bez automobila – ostavite svoje četvorotočkaške ljubimce da ga prespavaju

Kao i uvek, poslednji dan Evropske nedelje urbane mobilnosti koja ima za cilj da promoviše alternativne vidove prevoza kako bismo sačuvali zdravlje, čistiji vazduh i humanizovali gradsko jezgro, proglašava se Danom bez automobila. Promovišući ovaj dan, gradonačelnica Kruševca Jasmina Palurović na posao je jutros došla pešice. To nije retkost, rekla nam je, jer, i inače pešači do posla, ali je danas posebno pozvala sugrađane da svi koji su u mogućnosti bar danas na parkingu ostave svoj automobil i prošetaju

– To je dobro zbog našeg ličnog zdravlja ali i zbog zagađenja vazduha u gradu. Kruševac je dprošle godine dobio prestižnu nagradu za organizovanje Nedelje urbane mobilnosti. Dobro je da zajedničkim snagama možemo da doprinesemo da naši građani razumeju da urbana mobilnost ne znači mobilnost za autromobile, već za pešake – poručila je gradonačelnica Jasmina Pajurović.

– Nadam se da ćemo u narednom periodu svi zajedno što više raditi na tome da nam grad bude urbano mobilan, ali za ljude koji se kreću, špešače, voze bicikl, koriste javni prevoz – naglasila je Palurović. Ona je rekla da Kruševac nije visoko na lestvici zagađenosti vazduha, ali da je vreme vanrednog stanja pokazalo kako gradski vazduh može biti još čistiji i zdraviji i to pokazuje da na tom planu ima mesta unapređenjima.

Pešice je na posao došao i novopostavljeni pomoćnik gradonačelnice za ekologiju i održivi razvoj, Ivan Parezanović. I on je na građane apelovao da ostave svoj automobil i prošetaju, a razloga je, kako je rekao više: od zdravlja, preko smanjenja emisije štetnih gasova, do smanjenja zagađenja bukom.

Parezanović je izrazio nadu da će sugrađani izgraditi naviku da bar kada je reč o kraćim relacijama, prednost damo pešačenju umesto automobilima.

Evropska nedelja urbane mobilnosti, inače, započela je 16. septembra i ove godine u nju se uključilo više od 2500 gradova u Evropi, među kojima i 27 srpskih. Kruševac, koji ima veliki broj automobila, a godišnje dobije i više od hiljadu novoregistrovanih, po šesti put je organizovao ovu manifestaciju. Prošle godine je proglašen njenim pobednikom, kako zbog programa i broja učesnika, tako i zbog infrastrukturnih poduhvata koji će obezbediti više prostora za bicikliste, više zelenih javnih površina i bolje uslove parkiranja u gradu.

N.B.

Danas je Dan bez automobila – ostavite svoje četvorotočkaške ljubimce da ga prespavaju

