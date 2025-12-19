Danas isplata novčane naknade za nezaposlene

Nacionalna služba za zapošljavanje saopštila je da počinje isplata redovne i privremene novčane naknade za nezaposlena lica za mesec novembar 2025. godine, preko Banke Poštanska štedionica

Redovna novčana naknada biće svima isplaćena danas, dok je isplata privremene novčane naknade namenjene licima koja žive na teritoriji i van teritorije AP Kosovo i Metohija planirana za sutra.