Danas bez vode jedan deo potrošača

Zbog kvara na vodovodnoj mreži danas do 15.00h bez vode će biti potrošači u Kruševcu – Vidovdanska (od Dušanove do Parunovačkog mosta), Parunovačka (od mosta do pruge i prateće ulice).

Zbog kvara su bez ostala naseljena mesta Velika Lomnica i Buci. Ponovno uspostavljanje vodosnabdevanja za navedena naseljena mesta

očekuje se tokom dana.