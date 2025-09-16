Kaonik Đunis, Jošje i Trubarevo bez struje

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži dana danas do 13.00, bez vode će biti: Kruševac – Bosanska (od Dušanove do kraja ulice), Ostrva Vida (od Bosanske do Takovske), Ljube Davidovića (od Bosanske do Takovske), Dalmatiska

Takođe, istog dana zbog radova, do 15.00 bez vode će biti i naselje Šumice – gornja zona vodosnabdevanja.

Pored toga, planirani su i prekidi u isporuci električne energije: u ulici Mikulovačka, do 14:30, ali i u selima Đunis, Jošje i Trubarevo, kao i Kaonik, do 14.00.