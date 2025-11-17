Danas bez struje Ribare, Lukavac i Čitluk

Postavljeno: 17.11.2025

Danas će do 14 sati bez struje biti Ribare, Lukavac kod trafostanice Lukavac 1, kao i Čitluk, izvod prema Kruševcu iz trafostanice Čitluk 3

Novi kvar na vodovodnoj mreži desio se u Kruševcu u Zlatiborskoj ulici i 14. oktobra u Koloniji, zbog čega će meštani biti bez vode do 15 časova, dok se u Dedini radi na rekonstrukciji mreže, u Ulici Rastka Petrovića i, takođe, neće biti vode do 15 časova.

JKP „Gradska toplana“ danas, kao i poslednjih dana, bez problema proizovdi i distribuira grejanje do svih korisnika.

Prijem za „Čarapane“, šampione „Sarimsakli trofeja 2025“

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
17. novembar 2025., 11:08
 

Prognoza -
20°C
Apparent: 16°C
Pritisak: 1009 mb
Vlažnost: 35%
Vetar: 5.1 m/s S
UV-Index: 1.55
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top