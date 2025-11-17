Danas bez struje Ribare, Lukavac i Čitluk

Danas će do 14 sati bez struje biti Ribare, Lukavac kod trafostanice Lukavac 1, kao i Čitluk, izvod prema Kruševcu iz trafostanice Čitluk 3

Novi kvar na vodovodnoj mreži desio se u Kruševcu u Zlatiborskoj ulici i 14. oktobra u Koloniji, zbog čega će meštani biti bez vode do 15 časova, dok se u Dedini radi na rekonstrukciji mreže, u Ulici Rastka Petrovića i, takođe, neće biti vode do 15 časova.

JKP „Gradska toplana“ danas, kao i poslednjih dana, bez problema proizovdi i distribuira grejanje do svih korisnika.