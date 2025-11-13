Danas bez struje Lukavac i Meševo

Postavljeno: 13.11.2025

Danas će do 14 časova bez električne energije biti Lukavac, a do 14:30 Meševo, dok će bez vode do 15 sati biti gornja zona Bagdale 3, Ribarska, Raška i okolne ulice u Mudrakovcu, zatim Štitare, Veliki Kupci, Šavrane i Veliko Grkljane

Gradska toplana će tokom dana regularno proizvoditi i distribuirati grejanje do svih korisnika.

Danas je svetski dan ljubaznosti

