Danas bez struje Lukavac i Meševo
Postavljeno: 13.11.2025
Danas će do 14 časova bez električne energije biti Lukavac, a do 14:30 Meševo, dok će bez vode do 15 sati biti gornja zona Bagdale 3, Ribarska, Raška i okolne ulice u Mudrakovcu, zatim Štitare, Veliki Kupci, Šavrane i Veliko Grkljane
Gradska toplana će tokom dana regularno proizvoditi i distribuirati grejanje do svih korisnika.
