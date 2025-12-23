Danas besplatno predavanje o razvoju motorike kod mladih sportista
Postavljeno: 23.12.2025
Danas će, sa početkom u 13 časova, u prostorijama Centra za stručno usavrševanje u Kruševcu, biti održano stručno predavanje: „Dugoročno planiranje razvoja motorike kod mladih sportista“
Predavač će biti doc. dr Marko Isaković sa Fakulteta za sport Univerziteta Union Nikola Tesla iz Beograda.
Sportski savez grada Kruševca, uz podršku Gradske uprave, organizuje besplatno predavanje u cilju edukacije sportskih stručnjaka, stručnjaka u sportu i nastavnika fizičkog vaspitanja sa teritorije grada Kruševca.
Komentari