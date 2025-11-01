Dan žalosti u Srbiji

Vlada Republike Srbije donela je Odluku kojom se 1. novembar proglašava Danom žalosti povodom godišnjice stradanja građana zbog urušavanja nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu

Zastave na državnim institucijama spuštene su na pola koplja, a mediji su pozvani da prilagode svoj programski sadržaj danu žalosti, uz izostavljanje zabavnih i humorističkih emisija. Takođe, sve javne manifestacije koje bi mogle narušiti dostojanstvo ovog dana su otkazane ili odložene.