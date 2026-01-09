Deveti januar se slavi kao Dan Republike Srpske, koja je tog datuma 1992. godine nastala pod prvobitnim nazivom Republika srpskog naroda u BiH. Srpska svake godine nizom manifestacija obeležava Dan Republike, a ove godine ovaj dan će biti obeležen pod sloganom „Za vječnost rođena”.

Republiku Srpsku osnovali su srpski poslanici u tadašnjoj Skupštini BiH nakon što su preglasani u ključnim pitanjima o opstanku Jugoslavije, a pripadnici druga dva naroda krenuli u secesiju mimo volje Srba, koji su imali status konstitutivnog naroda.

Dan Republike Srpske obeležava se nizom manifestacija. Počinje liturgijom u Hramu Hrista Spasitelja u 9 časova, a svetu arhijerejsku liturgiju služiće patrijarh srpski Porfirije. Očekuje se veliki broj vernika i zvaničnika. Biće položeni venci na srpskom vojničkom spomen-groblju Novi Zejtinlik u Sokocu, a u 14 sati zakazana je sednica Senata. Centralna manifestacija biće održana na Trgu Krajine u 17 sati, gde se očekuje defile sa više od 3.000 učesnika, pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova i civilnog sektora.

U 19 časova biće održan koncert na Trgu Krajine u Banja Luci na kojem će nastupiti regionalne zvezde Pavlina Radovanović i Dejan Matić.

U petak 10. januara, Dan Republike Srpske biće obeležen u Brčko Distriktu polaganjem venaca, a u podne će biti održana Svečana akademija.

Obeležavanje 9. januara nije samo svečanost, već prilika da se iskaže poštovanje prema istoriji, institucijama i vrednostima na kojima je Republika Srpska nastala i traje – saopšteno je iz Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Srpske.

Povodom Dana Republike Srpske upriličena je i izložba „Jasenovac – 80 godina od proboja logoraša” u Galeriji ANURS.

O. M.

Foto: Predstavništvo Republike Srpske u Srbiji