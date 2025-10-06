Dan pobratimskog grada Stare Zagore

Postavljeno: 06.10.2025

Delegacija Grada Kruševca prisustvovala je proslavi Dana grada Stare Zagore i manifestacijama u Bugarskoj

Na sastanku sa predsednicom Skupštine Stare Zagore, Ivetom Lazarevom, i njenim saradnicima, delegacija Kruševca je predala zvaničnu poruku čestitke gradonačelnika Ivana Manojlovića upućenu gradonačelniku Stare Zagore, Živku Todorovu.

Nakon sastanka, delegacija Kruševca je u okviru programa posetila Muzej istorije „Iskra“ i etno-kompleks „Damascena“ u susednom gradu Kazanlaku.

Sledećeg dana je održana litija i svečana sednica povodom Dana grada koji je svečano završen koncertom ispred Gradske uprave Stare Zagore.

Delegaciju Kruševca činili su predsednica Skupštine Kruševca Dragana Barišić i pomoćnica gradonačelnika Ana Prvanov.

Izvor i foto: krusevac.gov.rs

