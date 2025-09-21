Dan pešačenja u Kruševcu 27. septembra

Planinarski klub Jastrebac iz Kruševca organizuje Dan pešačenja 2025 u subotu, 27. septembra, u okviru akcije Planinarskog saveza Srbije koja se održava pod sloganom Korak bliže zdravlju

Okupljanje učesnika je u 9 i 45 ispred parkinga Rode na Bruskom putu, a polazak na pešačenje je u 10 časova.

Trasa pešačenja vodi od parkinga Rode kroz Slobodište, Pakašničku šumu i završava se na Bagdali. Ukupna dužina staze je oko 8 kilometara, uz visinsku razliku od 200 metara. Staza je prilagođena svim uzrastima, što je čini idealnom za porodične šetnje i ljubitelje prirode svih uzrasta.

Dan pešačenja u Srbiji je sportsko-rekreativna manifestacija koju 27. i 28. septembra organizuju planinarski klubovi u Srbiji pod pokroviteljstvom Planinarskog saveza Srbije i institucija Republike Srbije.

Dan pešačenja predstavlja poziv javnosti u Srbiji da se toga dana pokrene i hoda. Planinari iz cele Srbije animiraće stare i mlade, porodice, tinejdžere, penzionere, zaposlene, školarce i studente da se toga dana priključe akciji i pešače. Tih dana će se pešačiti po označenim stazama u gradovima, parkovima, prirodi u okruženju, planinama…

Cilj akcije je podizanje svesti o višestrukom značaju pešačenja za unapređenje i očuvanje zdravlja, podsticanje zdravih životnih navika, druženje i promocija turističkih potencijala Srbije, pre svega planinarskih i pešačkih staza u neposrednom prirodnom okruženju naših gradova.

Pešačenje je aktivnost koja se zbog civilizacijskih tokova sve manje upražnjava na radnom mestu i svakodnevnom životu te je stoga potrebno ukazivati na njegov značaj i lekovita svojstva po opštefizičko i mentalno stanje svakog pojedinca. Kretanje kroz prirodu u grupi, u paru ili pojedinačno aktivnost je koja ne zahteva komplikovanu opremu, može se upražnjavati u neposrednoj okolini svih naselja u Srbiji i nije ograničena na deo populacije. Pešačenjem se možemo baviti svi, od ranog detinjstva do duboke starosti. Pešačenje je aktivnost koja je u ekspanziji. U Evropi raste broj obeleženih i uređenih pešačkih puteva. Od 12 pešačkih puteva koji se protežu preko evropskog kontinenta preko naše zemlje prlaze dva: E4 i E7.

Pozivamo predstavnike svih osnovnih planinarskih organizacija Planinarskog saveza Srbije i sve ljude dobre volje, iz svih gradova i opština Srbije, da uzmu učešće u ovoj akciji.

Dodatna pitanja i informacije: 011/3343-137 ili putem mejla [email protected]

O. M.