Dan otvorenih vrata – privrednici pitaju nadležne

Kruševačka Regionalna privredna komora i Rasinski upravni okrug organizovali su „Dan otvorenih vrata za privredu i preduzetnike Rasinskog okruga“. Reč je o redovnoj aktivnosti koju sprovode te institucije. Ona omogućava privrednicima da od nadležnih institucija, poput gradskih i republičkih inspekcijskih službi, Poreske uprave, Nacionalne službe za zapošljavanje, dobiju odgovore na pitanja, odnosno reše nedoumice u vezi sa odredjenim propisima ili svojim pravima

– Pre godinu i po dana smo počeli sa ovom aktivnošću, ideja je bila da se privrednici povežu sa institucijama u regionu, ali ona se saradnja proširila i na republičke institucije, što je veoma korisno za ovdašnje privednike – kaže direktor kruševačke Regionalne privredne komore Predrag Vukićević.

On podseća da su ovakvi susreti, koji su do sada organizovani pet puta, doprineli da inicijative i predlozi privrednika stignu do onih koji predlažu zakonska rešenje.

– Zajedno sa Privrednom komorom Srbije, čiji su predstavnici u svim radnim grupama Vlade, uspeli smo da mnoge zakonodavne inicijative i predlozi privrednika dodju do cilja. To što smo uspeli da unapredimo komunikaciju privrede i institucija nije jedini uspeh, veliki benefit je i to što su se u ove aktivnosti uključile sve opštine iz Okruga i razvijamo ukupan ambijent i olakšavamo privrednicima kontakt sa institucijama koje su im bitne, poput inspekcijskih službi – napominje on.

S obzirom na to da su nedavno usvojene izmene više poreskih zakona u okviru Dana otvorenih vrata za privrednike je organizovana posebna radionica o tome.

Jedan od privrednika, Milan Dimitrijević, koji je vlasnik računovodstvene agencije, na radionicu je došao kako bi, izmedju ostalog, razrešio dilemu vezi sa troškovima prevoza radnika.

Dimitrijević ističe da su mu ovakvi kontakti, posebno sa predstavnicima Poreske uprave, veoma značajni jer dobija objašnjenje iz prve ruke. Saradnjom sa ovdašnjom Regionalnom privrednom komorom je vema zadovoljan jer RPK privrednicima obezbedjuje predavanja, stručne skupove te prostor za veće sastanke.

Osim Poreske uprave, vrata su danas za pitanja privrednika u Kruševcu otvorile republičke inspekcijske službe, Gradska uprava Kruševac: Odeljenje za inspekcijske poslove i Odeljenje za urbanizam i izgradnju, Nacionalna služba za zapošljavanje: Služba za subvencije poslodavcima i Služba za posredovanje i zapošljavanje te Regionalna privredna komora.

Dan otvorenih vrata – privrednici pitaju nadležne

