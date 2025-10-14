14. oktobar uživo: Sedmočlana porodica Milić dobila novi dom

Danas je u naselju Dedina kod Kruševca dodeljena porodična kuća za borca – ratnog veterana Gorana Milića i njegovu sedmočlanu porodicu

Heroj sa Košara Goran Milić zaslužio je da posle više od dve decenije neuslovnog života, zameni sve dane i noći u svojoj staroj trošnoj kući od blata, greda i trske, novom spratnom kućom od 100 kvadrata, čiju je izgradnju, na inicijativu svih boračkih udruženja grada Kruševca, obezbedio Bratislav Gašić.

Heroj bitke na Košarama, ratni veteran Goran Milić zahvalio je svima koji su pomogli izgradnju njegovog novog doma. Goran Milić ima četiri sina: Iliju, Petra, Blagoja i Pavla od 18, 16 i blizance od deset godina, suprugu i majku. Živeli su u oronuloj kući koju su uspeli da kupe kada su došli sa Kosova i Metohije.

– Zahvaljujući borcima i našem ministru Bratislavu Gašiću renovirana je moja kuća. Osećaj je fenomenalan. Mi smo sedmočlana porodica i to nam puno znači – rekao je Milić.

Kruševljanin Bratislav Gašić svake godine ulaže lični napor i energiju, da pored svih državničkih obaveza u ovim složenim vremenima, obezbedi po jednu kuću najugroženijim borcima – ratnim veteranima iz svih krajeva Srbije.

– Čekali smo preko godinu dana da završimo svu potrebnu papirologiju. Danas na jedan lep pravoslavni praznik Pokrova Presvete Bogorodice porodici Milić možemo da čestitamo na novom domu i poželimo im puno sreće i zdravlja u novoj kući. Pokazujemo slogu i jedinstvo i da zajedno možemo mnogo toga. To je poruka svim kruševačkim udruženjima koji su ujedninjeni u Udruženju boraca i invalida ratova 1990 – 1999. godine da možemo zajedno puno toga da uradimo u našem lepom Kruševcu. Do sledećeg Vidovdana izgradićemo i Dom boraca – izjavio je Gašić.

Članovi boračkih udruženja grada Kruševca su u ime svih boraca uručili ministru Gašiću u znak zahvalnosti knjigu Milana Markovića Lake „Karaule prištinskog korpusa“.

O. Milićević

Nova kuća porodice Sremčević u Makrešanu

Danas je u Makrešanu predata obnovljena kuća porodici Sremčević, čiji je dom izgoreo u požaru 7. jula. Ključeve novog doma porodici je uručio predsednik Kluba privrednika Kruševac Dragan Anđelković

– Posle majskih požara i jedne velike tragedije koja je zadesila čitavu Srbiju, i porodicu Sremčević je 7. jula zadesila velika tragedija das u izgubili kompletno svoje domaćinstvo. Tada smo im obećali da ćemo do 15. septembra da učinimo sve da dobiju novu kuću, da Klub privrednika napravi svoju donaciju. Želim da se zahvalim Klubu privrednika grada Kruševca jer ovo je dokaz sloge i jedinstva u ovako teškim situacijama koje imamo na teritoriji grada Kruševca. Porodici Sremčević želimo da u novom domu imaju što više lepih trenutaka. Moram da napomenem da je Republika Srbija i odbor koji vodi Darko Glišić reagovala istog trenutka i njima je uplaćeno 3 miliona dinara za sanaciju štete. Elektroprivreda Srbije uplatila je dodatnih 300.000 dinara – kazao je ministar odbrane Bratislav Gašić i poželeo porodici Sremčević dug i lep boravak u novoj kući.

Predsednik Kluba privrednika Dragan Anđelković naglasio je da su sredstva za izgradnju novog stambenog objekta prikupljana iz članarine i da je odziv privrednika bio odličan.

– Tog 7. jula u večernjim satima kada smo saznali da je porodica Sremčević ostala bez krova nad glavom pozvao me je gradonačelnik Ivan Manojlović i pitao me da li mogu da skupim članove Kluba privrednika sutradan u skupštinskoj sali Gradske uprave grada Kruševca. Skupili smo se i došli u punom broju bez obzira na godišnje odmore preduzetnika i članova Kluba privrednika. U veoma kratkom roku od par minuta doneli smo odluku da porodici Sremčević doniramo kuću. Pre zvaničnog početka grejne sezone kuću smo potpuno opremili – istakao je Anđelković i čestitao porodici Sremčević na novom domu u ime Kluba privrednika Kruševac i Grada Kruševca.

Porodica Sremčević zahvalila je ministru odbrane Bratislavu Gašiću i predsedniku Kluba privrednika Zoranu Anđelkoviću na ovoj vrednoj donaciji. Novi dom raspolagaće sa oko 50 kvadrata, a ukupna vrednost investicije je oko 40.000 evra.

O. Milićević

Polaganje venaca

Povodom 14. oktobra, Dana oslobođenja Kruševca u Drugom svetskom ratu, jutros je polaganjem venaca na više gradskih lokacija počelo obeležavanje jednog od najvažnijih datuma u istoriji grada. Brojne delegacije, predstavnici državnih, gradskih i okružnih organa, Vojske Srbije, policije, kao i članovi udruženja i političkih partija, odali su počast poginulima u ratovima za slobodu otadžbine

Ceremonija je započela na Slobodištu, gde su na Spomenik palim pripadnicima Vojske, policije i rezervnog sastava iz perioda 1991–1999. godine vence najpre položili ministar odbrane Bratislav Gašić, gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović i predsednica Skupštine grada Dragana Barišić. U nastavku su cveće položili i načelnik Policijske uprave Ivan Milenković, načelnik Rasinskog upravnog okruga Ivan Anđelić i drugi.

Poštovanje prema stradalima zatim je iskazano polaganjem venaca na dve humke na Slobodištu, a potom i na Spomenik stradalima u ratovima 1912–1918. kod Fontane, u istom redosledu. Završni deo ceremonije održan je na Rasini, gde su položeni venci na Spomenik poginulim crvenoarmejcima, čime je simbolično zaokružen prvi deo programa posvećenog Danu oslobođenja Kruševca.

Tokom dana program obeležavanja biće nastavljen nizom svečanosti. Planirana je predaja novoizgrađene kuće porodici Sremčević u Makrešanu, čiji je dom stradao u požaru, nakon toga uslediće obilazak nove kuće borca sa Košara Gorana Milina u Dedini, kao i sastanak ministra odbrane Bratislava Gašića i ambasadora Narodne Republike Kine Nj. E. Li Minga sa kruševačkim privrednicima.

Svečana akademija povodom Dana oslobođenja biće održana u Kruševačkom pozorištu, dok će dan biti završen u večernjim satima podelom Spomenica porodicama palih i nestalih boraca u Mozaik sali. Tom činu prisustvovaće ministar odbrane Bratislav Gašić i ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski.

J.S.