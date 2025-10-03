„Daj pedalu raku“ – kampanja borbe protiv raka dojke širom Srbije i regiona

Oktobar, mesec borbe protiv raka dojke, i ove godine biće obeležen kampanjom „Daj pedalu raku“, koju Ženski centar „Milica“ organizuje po jedanaesti put. Ove godine akcija je ujedinjena sa nacionalnom kampanjom „Ne bez nje“, saopštio je Ženski centar „Milica“

Kampanja će početi 4. oktobra u 12 časova organizovanom biciklističkom vožnjom podrške, koja će istovremeno krenuti sa trgova više gradova u Srbiji i regionu. Učesnici će voziti iz Trstenika, Užica, Velikog Gradišta, Niša, Arilja, Subotice, Vranja, Pančeva, Tutina, Majdanpeka, Čačka, Zaječara, Vrnjačke Banje, Topole, Svrljiga, Stopanje, Kruševca, Kragujevca i Sarajeva.

Centralna manifestacija biće održana 11. oktobra u Beogradu, na Kalemegdanu, kod Kule Nebojša, sa početkom u 11 časova.

Cilj kampanje je da se podigne svest javnosti o značaju prevencije i ranog otkrivanja raka dojke, bolesti od koje svake godine u Srbiji oboli više od četiri hiljade žena, a oko 1.600 izgubi bitku.