Da li ste usamljeni ili birate samoću?

Najpre napravite fer i realnu samoprocenu.

Da li ste zadovoljni odnosima sa drugima? Da li je potrebno da brojite ko je koga koliko puta nazvao? Da li vredi da zamerate neke stvari koje su se dogodile pre tri godine? Ako smatrate da možete da imate bolje, toplije i kvalitetnije odnose, postavite sebi pitanje: Šta JA mogu da učinim? Očekivati od drugih da ispune naše potrebe nije baš realno. Promena mora da krene od nas samih.

Izađite iz kuće – do prodavnice, parka, biblioteke… Dajte sebi priliku da nekoga sretnete i popričate o vremenu, situaciji u zemlji, televizijskom programu, sportu, prirodi, o bilo čemu.

Osobe koje imaju kućnog ljubimca (posebno psa ili mačku) manje su usamljene, pa razmislite o novom četvoronožnom prijatelju. Osim toga, razgovor o ljubimcima uvek je zanimljiva tema koja povezuje ljude.

Izađite iz svoje zone komfora – probajte nešto novo. Upišite se u planinarsku grupu ili na neki hobi, idite na okupljanje na koje ste pozvani iako vam se ne ide. Kada probamo nešto novo, obično upoznamo i nove osobe. Možda vam se neko svidi i otkrijete da sa tom osobom možete kvalitetno da razgovarate.

Inicirajte kontakt – rizikujte malo i otvorite se nekome za koga mislite da neće zloupotrebiti vaše poverenje, recite mu kako se osećate.

Odnose koji vas iscrpljuju i u kojima se osećate iskorišćeno treba menjati. Ali, niko ne može da čita vaše misli, zato izgovorite šta vam tačno treba i šta želite, pa ćete to dobiti ili nećete. Barem ćete znati na čemu ste. Ako vas prijatelj voli, možda vam pruži ono što vam treba, a ako vam to ne pruži ni nakon traženja, možda to nije odnos koji vas ispunjava.

