Da li je slučajnost ili namera? Xiaomi 17 serija zapanjujuće liči na iPhone 17

Kineski tehnološki gigant Xiaomi ponovo je privukao pažnju javnosti lansiranjem svoje nove Xiaomi 17 serije telefona, i to ne samo zbog inovacija, već i zbog imena koje mnogi smatraju direktnom porukom konkurenciji iz SAD-a

Nakon Xiaomi 15 serije, svi su očekivali logičan nastavak, Xiaomi 16, ali je kompanija iznenadila tržište i preskočila brojku, predstavivši Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro i Xiaomi 17 Pro Max.

Ovakav potez otvorio je brojna pitanja – da li je reč o slučajnosti ili o smišljenom potezu kojim Xiaomi „baca rukavicu“ Apple-u, budući da su nazivi modela gotovo identični onima iz nove iPhone 17 serije, predstavljene svega nekoliko nedelja ranije?

Sličnosti se ne završavaju na imenima, i Xiaomi, baš kao i Apple, nudi tri modela: osnovni, Pro i Pro Max. Ipak, kineski proizvođač nije ostao samo na imitaciji, naprotiv, donosi nove ideje i funkcionalnosti koje bi mogle promeniti način na koji korisnici koriste pametne telefone.

Najveća inovacija je Dynamic Back Display, jedinstveni „zadnji ekran“ kod Xiaomi 17 Pro i Pro Max modela, koji omogućava prikaz vidžeta, obaveštenja, pa čak i mini igrica. Pro Max ima i veći ekran od 6,9 inča, dok osnovni model dolazi sa 6,3 inča displejom.

Impresivne su i tehničke karakteristike: osnovni Xiaomi 17 podržava punjenje od 100 W kablom i 50 W bežično, ima bateriju od 7.000 mAh i sistem od tri kamere po 50 megapiksela. Kod Pro modela, zadnji ekran obavija kamere, a kod Pro Max verzije stiže i veći senzor sa bržim otvorom blende, što ga čini snažnim konkurentom u segmentu mobilne fotografije.

Cena uređaja u Kini kreće se od 540 evra za osnovni model, do oko 840 evra za Pro Max, u zavisnosti od konfiguracije.

Da je Xiaomi ponovo pogodio ukus tržišta, pokazuje i činjenica da je za samo dva dana prodao neverovatnih milion uređaja iz nove serije.

Cena u Srbiji se kreće od 1000 do 2400e, u zavisnosti od memorijskih kapaciteta i od modela.

M.M.