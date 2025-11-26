“Čudo u Šarganu” večeras u Kruševačkom pozorištu

Postavljeno: 26.11.2025

Večeras u Kruševačkom pozorištu od 20 časova biće izvedena predstava “Čudo u Šarganu” Ljubomira Simovića, u režiji Nebojše Bradića, jedno od najznačajnijih dramskih dela savremene srpske književnosti

Univerzalno delo Ljubomira Simovića predstavlja priču o ljudima sa margine koji životare u jednoj kafani, priželjkujući bolju budućnost. Priča ostaje aktuelna i danas, kao i u vreme kada je nastala.

Autorski tim čine, pored reditelja i scenografa Nebojše Bradića, Jovan Ristić, dramaturg, Marina Vuksanović Medenica, kostimograf, Zoran Erić, kompozitor, Marija Milenković Mitrović, scenjski pokret Radivoje Simić, i muzički saradnik. Predstava je ansambl sa trinaestoro glumaca i uživa veliku pažnju sugrađana.

Sutra će, takođe od 20 časova biti izvedena i druga repriza najnovije predstave “Prevara” u režiji Vladimira Popadića.

