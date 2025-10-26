Crveni krst Kruševac – od lokalnih inicijativa do međunarodnih projekata

Rad volontera, saradnika i zaposlenih u Crvenom krstu Kruševac svakodnevno pokazuje kako humanost može da bude vidljiva kroz dela. Od dobrovoljnog davalaštva krvi, preko socijalnih i obrazovnih programa, do međunarodnih projekata i pomoći u vanrednim situacijama, ove aktivnosti pokreću zajednicu i pružaju podršku najugroženijima. Ove godine je realizovano skoro 40 akcija dobrovoljnog davanja krvi i prikupljeno preko 2.500 jedinica. Posebno raduje činjenica da je oko 300 ljudi po prvi put dalo krv, što pokazuje da nova generacija prepoznaje značaj solidarnosti i spremnost da spasi tuđe živote

Piše: Jovana Stefanović

Posebna pažnja posvećena je mladima kroz obrazovne i volonterske programe. Učesnicima je omogućeno da steknu osnovna znanja, iskustvo i samopouzdanje potrebno za učešće u humanitarnim akcijama, uključujući i davalaštvo krvi.

Od 5. do 8. septembra, Kruševac je bio domaćin partnerima iz Nemačke, Turske, Slovenije, Severne Makedonije i Grčke u okviru KA220 projekta „Empowering Youth Through Sports“, gde su učesnici kroz sport i volonterske aktivnosti razvijali timski duh i zajedništvo.

– Velika mi je čast da govorim u ime svih naših volontera, saradnika i zaposlenih koji svakodnevno rade na tome da naš grad bude humaniji, solidarniji i sigurniji za sve njegove građane. Naša misija nije samo da pomažemo, već da budemo tu kada je najpotrebnije, da spajamo ljude, gradimo poverenje i budemo glas humanosti u zajednici. Ponosni smo što je dobrovoljno davalaštvo krvi u našem gradu duboko ukorenjeno u tradiciji solidarnosti – rekla je Emina Todorović, sekretar Crvenog krsta Kruševac.

Među brojnim aktivnostima ovog leta izdvojila se Letnja škola za mlade volontere.

– Cilj je bio jednostavan – stvoriti buduće nosioce humanosti, osnažiti ih znanjem, ali i probuditi u njima osećaj odgovornosti prema zajednici. Učili su osnovne principe volonterizma, etički kodeks, svoja prava i obaveze, kako da reaguju u vanrednim situacijama i kako se upravlja volonterskim timovima u nesrećama. Obuka iz prve pomoći, uz realistički prikaz povreda i intervencija, bila je izuzetno angažujuća i vredna. Posebno smo ponosni što su mladi aktivno učestvovali i prošli obuku i za volontiranje na akcijama davanja krvi – dodala je Emina.

Predstavljeni su i programi vršnjačkih edukacija kao što su borba protiv trgovine ljudima, promocija humanih vrednosti i međunarodna saradnja, a početkom jula je jedan predstavnik Crvenog krsta učestvovao na nacionalnom seminaru iz oblasti Službe traženja, održanom na Zlatiboru. Služba traženja je deo globalne mreže porodičnih veza, koja pomaže u obnavljanju izgubljenih kontakata, posebno u kriznim situacijama, migracijama ili prirodnim katastrofama. Obuka je obuhvatila pripremu za delovanje u vanrednim okolnostima, a podržana je od strane Međunarodnog komiteta Crvenog krsta – Delegacije u Beogradu, Komisije za nestala lica Vlade Republike Srbije i organizacije Info Park, koja radi sa migrantima.

– Ovo je bio korak dalje u izgradnji stručnosti, ali i još jedna potvrda da humanost ne poznaje granice. U saradnji sa Crvenim krstom Srbije, učestvujemo i u realizaciji projekta „Lokalna akcija za dečija prava i energetsku efikasnost“. Već je sprovedena obuka za zaposlene i za 3 volontera koji će narednih meseci obilaziti porodice sa decom, identifikovati njihove potrebe i pružati konkretnu podršku u skladu sa ciljevima projekta – istakla je.

Sve aktivnosti su organizovane tako da volonteri dobiju punu podršku, od transporta do smeštaja, hrane i edukacije.

Humanost u praksi svakog dana vidi se i kroz socijalne delatnosti. Svakog utorka, od 8 do 13 časova, organizuju se sabirne akcije, odnosno priliku da građani doniraju polovnu, nosivu i čistu garderobu, knjige, igračke, sredstva za higijenu ili hranu. Svake srede, ta pomoć stiže do onih kojima je najpotrebnija. Zahvaljujući ovim donacijama, mnoge porodice osećaju da nisu same.

Tokom letnjeg perioda, Crveni krst Kruševac aktivno je pomagao i stanovnicima ugroženim požarima u okolini. Volonteri i zaposleni organizovali su prikupljanje novca i potrebnih namirnica, koje su potom distribuirane pogođenim porodicama.

Narodna kuhinja Crvenog krsta Kruševac i dalje funkcioniše na četiri punkta u gradu, šest dana nedeljno. Obezbeđuju se obroci za 570 korisnika. Tokom leta taj broj se blago smanjio, zbog sezonskih poslova, ali već od 1. septembra počela je redovna revizija spiskova. Od ove godine, u skladu sa važećim pravilnikom, korisnici se utvrđuju na osnovu rešenja Centra za socijalni rad, čime sistem postaje pravičniji i održiviji.

– Ponosni smo i na našu međunarodnu saradnju, jer verujemo da razmena iskustava i znanja obogaćuje sve nas. Nedavno je u okviru projekta „READY“ u Kruševcu boravilo više od 50 mladih iz Srbije, Italije, Rumunije, Letonije, Slovenije i Severne Makedonije. Kroz radionice, obuke iz prve pomoći, vežbe reagovanja u nesrećama i posete vatrogascima i spasilačkim timovima, mladi su učili kako rad u grupi i solidarnost mogu spasiti živote. Realizovane su i vredne institucionalne posete, prijemi u Gradskoj upravi i Opštini Brus, a sve to biće predstavljeno u informativnom bukletu koji uveliko pripremamo – zaključuje Todorovićeva.

Trenutno je u toku učešće na Erasmus+ projektima koji će trajati sve do 11. novembra. U pitanju su omladinske razmene i treninzi u Severnoj Makedoniji i Turskoj. Smeštaj, hrana i radna sredstva su obezbeđena svima, a troškovi prevoza se kasnije refundiraju. Ovi programi nisu samo putovanja, nego i prilika da se prošire vidici, nauči nešto novo, raste na pravi način, a i donese neka pozitivna promena u svoju zajednicu.