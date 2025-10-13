Crveni Karton konačno objavio „Zanat preživljavanja“

Popularna kruševačka pank postava Crveni Karton, u rešenosti da publici što reprezentativnije predstavi svoje dosadašnje delovanje, ovih dana je, pod etiketom TIOLI Records, objavila treći studijski album „Zanat preživljavanja“ – snimljen pre gotovo osam godina i nikada zvanično ponuđen javnosti

Album „Zanat preživljavanja“ sniman je u studiju Košnica u Kruševcu, uzastopno, nekoliko meseci krajem 2017. i početkom 2018. godine, pod muzičkom supervizijom jednog od najtraženijih domaćih producenata Zorana Vasića (ex ZAA).

O samom idejnom pokriću ovog izdanja lider grupe Stevan Pavlović kaže: – Nakon ovog albuma bend je napravio pauzu od nekoliko sezona. Na pitanja gde nalazimo inspiraciju dovoljno je reći gde živimo i odakle dolazimo. Ljudi su ti koji nam svakodnevno pružaju dovoljno materijala za rad, bilo da su bliski prijatelji, javne ličnosti, događaji… Tematika nam ostaje ista, angažovana, ponekad komična, pa i smešna koliko je tužna.

Na albumu se nalazi 11 pesama, uključujući i onu već čuvenu, naslovljenu kao i album, uz propratnu triviju da je upravo taj naslov već više puta obrađen u poslednjih godinu dana, od strane studentskih bendova.

iTunes: https://bit.ly/4mTGnHl Amazon: https://bit.ly/4o8qZYv

Tidal: https://bit.ly/3J2GwKF Spotify: https://bit.ly/47kfnez

Da podsetimo da je grupa svoj najpoznatiji album „Buđenje“ objavila pre čitave decenije takođe pod TIOLI Records etiketom.

Album „Zanat preživljavanja“ upravo je idealan kao uvod u naredno, četvrto studijsko izdanje, čija je finalizacija uveliko u toku i trebao bi se u javnosti pojaviti već za nekoliko meseci.

Kao glavni razlog pravljenja ove poduže pauze u radu benda Stevan pominje: – Ono što nam je negde bila vođica za treći album je i činjenica da nismo privilegovani ni u kakvom smislu, ipak dolazimo iz manjeg grada, nismo povezani na način na koji su to bendovi iz prestonice ili njene bliže okoline. Za dve godine putovanja shvatili smo na koji način funkcioniše i naša rokenrol scena, da nije sve tako bajno i sjajno i da underground i ne postoji per se. Svuda se vrte skoro jedni te isti likovi, jedni te isti bendovi, jedna te ista priča, od koje smo već umorni (deja vu prim.aut.), pa otuda i naziv Zanat preživljavanja. Logični splet događaja je i bio da smo razočarani scenom, festivalima, organizacijom, manjkom finansija, a pritom umorni od tolikog putovanja i svirki upali u popularni burn out, doživeli drastične promene i privatno i poslovno i stavili tačku na rad benda. Album do sada nije bio zvanično izdat niti se o tome razmišljalo, pa je ovo sjajna prilika da nakon ponovnog okupljanja originalne, postave, a tu je i prvobitni saksofonista, vratimo CK na scenu, ovog puta pametniji, razboritiji i svesniji kako stvari funkcionišu.

Uz podatak, vredan za sve poklonike ovih uzavrelih Kruševljana, da album možete naći na svim relevantnim digitalnim kanalima Take It Or Leave It Records, dolazi i potvrda, od strane te najstarije nezavisne izdavačke kuće u Srbiji, da će od naredne sedmice i debi izdanje Crvenog Kartona „Bekstvo u realnost“ biti u potpunosti dostupan na platformama.