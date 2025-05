“Crna ovca” stiže u Kruševac

Do kraja meseca, Kruševac će dobiti još jednu slatku adresu jer “Crna ovca” otvara svoj lokal na Trgu Fontana 10. Bez velikih najava i promotivnih aktivnosti, ali sa prepoznatljivim stilom i sladoledima koji su daleko od običnih, ovaj brend konačno stiže i u naš grad

Oni koji su se već upoznali sa filozofijom “Crne ovce” znaju da ovo nije samo još jedna sladoledžinica, već mesto koje se gradi na emociji, istraživanju ukusa i posvećenosti kvalitetu.

– Ima nas u Beogradu, Novom Sadu i Valjevu, sledeći je Kruševac. Crna Ovca je nastala iz ljubavi prema dobroj hrani. Više se niko ne seća kada je to bilo, negde tokom 2012. godine. Sedeli smo na ulici u nekom gradu u Italiji i dok smo jeli sladoled pomislili smo kako je to posao u kome se uživa. Posle tri godine istraživanja, učenja, analiziranja i previše pojedenog sladoleda počeli smo da pravimo naš u Kralja Petra 58. U početku smo se osećali kao crne ovce i do danas se taj osećaj nije izgubio, niti će, sve dok zajedno sa svojim zaposlenima radimo na pravljenju što boljeg sladoleda i širenju ideje o lepoj atmosferi, saradnji, prijateljstvu i zdravom radnom okruženju – poručili su.

Za razliku od industrijskih sladoleda, “Crna Ovca” svakog dana pravi male količine sladoleda od prirodnih sastojaka, bez unapred pripremljenih baza i veštačkih aroma. Uz sladoled, u ponudi su i čokolade i druge poslastice poput keksića i čoko-perlica, a stalna potraga za novim ukusima rezultirala je kolekcijom od preko 170 varijacija i broji se dalje.

Dan kada lokal u Kruševcu počne sa radom biće, kako kažu, običan radni dan, ali po svemu sudeći za ljubitelje sladoleda u Kruševcu i okolini to će biti datum koji će se pamtiti.