Crkva Svetog Nestora u Vitkovcu: Hram Roždestva Presvete Bogorodice

Nedaleko od seoskog druma Đunis – Vitkovac idući uz manastirski potok, u šumovitoj dolini pokraj utvrđenja Gradac nalazi se crkva Svetog Nestora. Crkva je danas mirska i posvećena je prazniku Roždestva Presvete Bogorodice, a nekada je bila čuveni manastir. Pripada Eparhiji niškoj

Piše: Ognjen Milićević

Pet kilometara južno od Kormana, nedaleko od sela Vitkovac u Manastirkom potoku nalazi se hram Svetog Nestora. Po pričama meštana tu je nekada bio manastir koji je razrušen. Kasnije je obnovljen i postao parohijska crkva. U blizini Svetog Nestora, uzdiže se brdo čije kose dopiru do Južne Morave pored koga prolazi pruga. Na temenu ovog brega podignut je grad. Mesto se zove „Gradište“, a sam grad kažu da se zvao „Gradac“.Seljaci pričaju da je tu bila velika varoš, da su u njoj bili trgovi i ćumruci i da je tu odvajkada bila skela i granica državna, a da je oko ove varoši bilo puno gospodskih dvorova i lepih crkava. Gradac je podignut u 4. veku da bi, tokom 6. veka, u Justinijanovo doba, postao značajno utvrđenje. Unutar citadele mogu se naći krovne tegule u ogromnim količinama, što svedoči o tome da je unutar utvrđenja bilo dosta stambenih objekata čiji se temelji mestimično naziru na tlu. Ispod citadele prostirala se neka vrsta podgrađa. Mihailo St. Riznić pominje da u tom podgrađu postoji veći broj ukopanih „tunela” zasvođenih opekom.

Nepoznati letopisac o njemu kaže: „Sa severne strane crkve, nalazi se brdo zvano Gradište. Gradište je od velike istorijske vrednosti. Ono je velika tvrđava, ima tri velika podzemna hodnika, koja su služila kao utočišta za vreme Srpsko-turskog rata 1876. godine. Hodnici su danas zatrpani zemljom. Narodno predanje govori o tome kako je prokleta Jerina od Svetog Nestora pa do Svetog Romana zastirala platno i po njemu šila. Zidova je bilo tri reda: spoljni, srednji i unutrašnji. Spoljašnji su sravnjeni sa zemljom ali se još mogu videti tragovi od zida i otvora za streljanje. Unutra su bile zgrade i podrumi. Kopači blaga su ruinirali zidove. Grad je ležao pored raskrsnice rimskog puta koji je išao desnom obalom Južne Morave i Ribarske reke. Gradac je možda i najveće kasnoantičko utvrđenje na području između Jastrepca i Zapadne Morave. Nepoznati autor rukopisa „Letopis crkve Vitkovačke” govori o mnoštvu slučajnih nalaza iz antičkih vremena. Mnogi su nalazili a i danas nalaze predmete iz rimskog doba: odlomke sudova, novac, zlatne i srebrne oreole i delove mozaika. Prilikom otkopavanja stare crkve, pronađene su vrlo lepe i dragocene stvari za naše muzeje. Nađena je kupola od belog mermera i na kupoli četiri Jevanđelista. Otac Milan Jovanović je prilikom uređenja crkve Svetog Nestora 1905. Našao jednu emajliranu ikonicu. U tvrđavi se verovatno živelo i od 10. do 12. veka. Kada je Stefan Nemanja osvojio Zagrlatu, granica je pomerena daleko na jug i istok, zbog čega je tvrđava izgubila vojni značaj, pa je ubrzo i napuštena.. Gradac je još jednom povratio svoj značaj u Srpsko – turskom ratu oktobra 1876. godine kada su, tokom završnih bitaka u tom ratu, upravo tu bile koncentrisane jake srpske snage.

Crkva Svetog Nestora u Vitkovcu kod Aleksinca

Parohijska crkva sela Vitkovca, u narodu poznata kao Sveti Nestor, nalazi se na 99. kilometru železničke pruge Beograd-Niš. Svetinja je udaljena manje od jednog kilometra od seoskog druma Đunis – Vitkovac idući uz manastirski potok. Smeštena je na proplanku usred šume nedaleko od uvrđenja Gradac.

Predanja o nastanku svetinje

Oba se predanja slažu u tome da je ista ličnost sagradila crkvu i utvrđenje Gradac. Kada je srušen Gradac, stradao je i manastir (najverovatnije prilikom upada princa Muse 1413. godine).

Ne zna se sa sigurošću kada je svetinja podignuta. Prvo predanje svedoči da ju je podigao Nestor Sinait, brat Svetog Romana. Po drugom predanju crkvu je podigao kaluđer Nestor, čobanin manastira Svetog Romana. U neposrednoj blizini hrama nalaze se ruševine zida rimskog grada. Verovatno je ova crkva postojala još za vreme Rimljana. Na brdu oko crkve, pronađeni su mermerni stubovi, kao i dva rimska novčića, što znači da je crkva nekada bila sagrađena od boljeg i skupocenijeg materijala. Posebno je zanimljivo to što se na skoro svim vojnim kartama Sveti Nestor označava kao manastir, nikada kao crkva. Na osnovu iznetih činjenica možemo pretpostaviti da je prvobitni hram na ovom mestu podignut u 4. veku. To dokazuje i fotografija srpskih i ruskih vojnika iz 1876. koji se mole pred ikonama položenim uz spoljni zid crkve. Na fotografiji je jasno vidljivi temelji koji pripadaju znatno starijoj građevini.

Crkva Svetog Nestora sagrađena je na temeljima starije bazilike, i to sa osnovom sličnom bazilici iz Caričinog grada kod Lebana, ili osnovi bazilike u Klisurici kod Niša. Sveti mučenik Nestor Solunski je svetitelj iz 4. veka, a i utvrđenje Gradac je sagrađeno u 4. veku. Svetog mučenika Nestora Solunskog Hristovoj veri naučio je Sveti Dimitrije. Car Maksimijan uveseljavaše narod na razne načine, pa i gladijatorskim borbama. Njegov ljubimac bio je neki Lije, golijatskog rasta i snage. Videći kako gladijatoru dovode hrišćane, Nestor ode u tamnicu Svetom Dimitriju i zatraži blagoslov da izađe Liju na megdan. Sveti Dimitrije ga blagoslovi, znamenova krsnim znakom na čelu i prsima i reče mu da će pobediti Lija, ali postradati za Hrista. Svi mišljahu da će Lije lako savladati golobradog mladića, ali ga Nestor vrže na koplja. I svi stadoše da viču: „Veliki je Bog Dimitrijev“. Car naredi da Nestora poseku mačem, a Dimitrija u tamnici izbodu kopljima. Sveti mučenik Nestor postradao je za Hrista 306. godine. Praznik Svetog Nestora obeležava se 9. novembra.

Osnova crkve Svetog Nestora podseća na osnove crkava iz tog doba. Vrlo verovatno je u hramu još u kasnoj antici sahranjen neki lokalni svetac, što porvrđuje i nekropola (groblje) oko hrama koja najverovatnije potiče iz perioda kasne antike. Po narodnom predanju prilikom otkrivanja stare crkve nađen je u oltaru na cigli natpis „Sveti Nestor“.

U Letopisu crkve Vitkovačke se navodi da je u crkvi, prilikom obnove, nađena mermerna ploča sa natpisom Petar Grebeljanović i predstavom mrtvačke glave na dnu ploče. Nepoznati autor letopisa tvrdi, bez imalo dvoumljenja – „Petar Grebeljanovć brat Cara Lazara”. Na ploči u porti crkve postoji natpis na osnovu koga saznajemo da je Petar Grebeljanović sahranjen u crkvi Svetog Nestora. Izgleda da je on bio drugi ktitor ove svetinje. Zna se da je bio sveštenik. Kasnije se zamonašio i kao monah otišao u Svetu Goru, a iz Svete Gore došao je u svoju zadužbinu, gde je i sahranjen.

Cela teritorija južno od Zapadne Morave do Jastrepca i Kopaonika na jugu i Južne Morave na zapadu je bila baština monaha Doroteja, ktitora manastira Drenče. U 16. veku su Sveti Nestor i selo Vitkovce (današnji Vitkovac) pripadali nahiji Zagrlata. Nahija Zagralata je, po turskim defterima, obuhvatala ceo sliv Ribarske reke, kao i prostor između tog sliva i leve obale Južne Morave – od Trubareva na severu do Turijske reke na jugu. Na osnovu turskih deftera možemo da zaključimo da u 16. veku nigde u Zagrlati nije postojao manastir Svetog Nestora. Vrlo je moguće da je manastir u to vreme nosio drugo ime, ili da je tada bio mirska, parohijska crkva.

Vitkovac je, po predanju, u vreme Prvog srpskog ustanka imao sedam kuća. U dvorištu porodice Miljojković se sve do 1953. nalazio „zapis” ispod koga su se, pre nego što je obnovljena crkva, vršili verski obredi. U blizini sela nalazio se, za vreme Prvog srpskog ustanka, šanac poznat po imenu Topoljak, gde su vođene najteže bitke tokom boja na Deligradu.

Ne zna se tačno kada je crkva zapustela. Na osnovu nekih nalaza, delova negdašnjeg mermernog svećnjaka i nadgrobne ploče, verovatno je do toga došlo u drugoj polovini 18. veka, a možda i kasnije, pred Prvi srpski ustanak. Prema podacima o crkvama u Kruševačkoj nahiji nakon oslobođenja i podataka koje je zabeležio mitropolit Mihailo, u crkvi se nije služilo sve do 1870/71 . Crkva ni 1874. nije imala svoju parohiju već je pripadala parohiji kormanskoj i bila kapela crkve trnjanske.

Obnova hrama

Crkva je podignuta na starom temelju 1870. i 1871. od dobrovoljnih priloga parohijana i dobrih hrišćana iz okolnih sela trudom sveštenika Živoina Popovića, zemljoradnika iz Kormana Milenka Nestorovića, Jovana Ilića, zemljoradnika iz Vitkovca Miloša Mladenovića, Mirka Nedeljkovića, Filipa Milićevića i zemljoradnika iz Donjeg Ljubeša Miljka Živića. Ova crkva od strane Episkopa nije osvećena, već je blagoslovom počivšeg Episkopa Negotinskog poslat i položen Sv. Antimins na Svetog Tomu prve nedelje po Uskrsu, 1871.

Mitropolit Mihailo piše da je crkva ,,ozidana 1867. godine, od tvrdog materijala. Ovaj podatak se navodi i u Šematizmu niške eparhije iz 1899. godine.

Crkva nema kubeta i presvedena je iznutra poluobličastim svodom. Osnova ima trikonhosni oblik, ali postoji izrazita disproporcija između bočnih i oltarske apside. Sveti Nestor ima nesrazmerno veliku pripratu, izgrađenu u vreme obnove crkve. Prilikom obnove crkve izvedene sedamdesetih godina 19. veka izrađen je i nov živopis na kome se vide tragovi koje su, u jesen 1876. godine, ostavili turski vojnici.

U izveštaju sveštenika Milana Jovanovića navodi se da je na visovima oko crkve bila velika bitka za vreme Srpsko-turskog rata, 1876. Kraj oko Svetog Nestora je dosta stradao tokom ratnih dejstava, mada sama crkva, po svemu sudeći nije pretrpela ozbiljnija oštećenja.

Unutrašnjost crkve živopisana je likovima svetitelja, apostola, raznim starozavetnim i novozavetnim događajima iz života proroka i Isusa Hrista. Na severnoj strani blizu crkvenog zida, nalazi se grobnica srpsko – ruskih dobrovoljaca koji su 1876. junački dali svoje živote za spas svetinje.

Crkva je za vreme vladavine kralja Aleksandra I i episkopa niškog Nikanora od 1900. do 1902. godine dobila nove ikone, trudom i zauzimanjem sveštenika Mihajla T. Popovića i tutora A. Jovanovića iz Kormana. Zapadno od crkve nalazi se zvonara sazidana 1909.

Tokom Prvog svetskog rata Bugari su opljačkali crkvu, spalili sve crkvene knjige i odežde. Zbog toga crkva Svetog Nestora u periodu između dva svetska rata nije imala nijednu jedinu crkvenu knjigu, već se služba vršila uz pomoć jednog pocepanog zbornika. Tokom Velikog rata mnogi seljaci iz Vitkovca i okoline krili su se u Svetom Nestoru.

Septembra 1939. skinut je stari ikonostas i postavljen novi, a ikone na novom ikonostasu je radio akademski slikar Vasilije Rudanovski.

Parohijski dom hrama Roždestva Presvete Bogorodice u Vitkovcu izgrađen je zalaganjem sveštenika Miroslava Milenkovića, a crkveni konak zalaganjem sveštenika Slavoljuba Petrovića. Uz finansijsku pomoć Društva za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova Srbije do 1918. godine, uređenje grobnice poginulih srpskih i ruskih vojnika završeno je 2005. godine, a iste godine je zamenjen i pod u crkvi.

Godine 2006. postavljen je novi krov na crkvi od crepa, hram je ponovo omalterisan, a freske očišćene. Nažalost, tada su premalterisani ostaci stare kamene plastike.

U neposrednoj blizini crkve, pored potoka, nalazi se izvor lekovite vode. Svake godine na Malu Gospojinu (praznik Roždestva Presvete Bogorodice, 21. septembra) ljudi iz ovog kraja bacaju u bunar novčiće (za zdravlje, sreću i berićet) i kupaju decu lekovitom vodom (da bi do sledeće Male Gospojine bila blagoslovena zdravljem).

Na Malu Gospojinu se, nekada, oko crkve kupio veliki sabor. Dolazili su ljudi iz Aleksinačkog i Moravskog sreza koji su crkvu smatrali isceliteljskom. Mnogi bolesnici tada, a i danas, dolaze da nađu leka u Svetom Nestoru.

Hram je danas zapušten i dosta oronuo. Nadamo se skoroj obnovi ove drevne i velike svetinje.

Liturgija se u hramu služi nedeljom i praznikom.

Kako je rekao jedan svetitelj, Presveta Bogorodica je nešto najlepše što je čovečanstvo dalo Bogu uz Božiju pomoć.

Presveta Bogorodice moli Boga za nas grešne.

Foto: sajt Radio Svetigora, screenshot YouTube kanal istoričara Đorđa Bojanića iz Niša i sajt Srpska istorija