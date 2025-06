Čolak Antina bez vode

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, danas do 15:00 bez vode će biti potrošači u sledećim delovima Kruševca:

Jakšićeva, Vladetina i Jugovićeva ulica,

naselje Lazarica – Aleksandrovačka ulica (od Stevana Sremca do Koče Kapetana), ulica Koče Kapetana i prateće ulice, kao i selo Šavrane.

Takođe, zbog izvođenja radova na izradi vodovodnog priključka, u istom terminu bez vode će biti i korisnici u ulicama Čolak Antina, Todora od Stalaća i Emila Muže.

Istog dana, do prekida u isporuci električne energije doći će u sledećim delovima grada:

do 11:30, deo naseljenog mesta Preštip, do 13:00, deo ulice Borivoja Ivanovića, do 14:30, deo ulica Bagdalski venac i Nikolaja Velimirovića i do 00 Ravanička, Boračka, Ljubostinjska, Resavska, Vojislava Ilića, kao i ulica Nemanjina.