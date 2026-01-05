Članice Kola srpskih sestara organizuju prodaju badnjaka i pšenice
Postavljeno: 05.01.2026
Članice Kola srpskih sestara u susret Božiću organizuju trodnevnu prodaju badnjaka i pšenice
Sav prihod od prodaje namenjen je u humanitarne svrhe, za tradicionalni izlet dece iz Centra OSI, Doma Jefimija i decu sa Daunovim sindromom.
Trodnevna akcija organizuje do utorka, kod Doma sindikata, od 10 do 16 časova.
TAGOVI
Ostale vesti
Povezane vesti
Kruševac
5. januar 2026., 18:06
Prognoza -
4°C
4°C
Apparent: -2°C
Pritisak: 1016 mb
Vlažnost: 95%
Vetar: 0.1 m/s E
UV-Index: 0
Komentari