Članice Kola srpskih sestara organizuju prodaju badnjaka i pšenice

Članice Kola srpskih sestara u susret Božiću organizuju trodnevnu prodaju badnjaka i pšenice

Sav prihod od prodaje namenjen je u humanitarne svrhe, za tradicionalni izlet dece iz Centra OSI, Doma Jefimija i decu sa Daunovim sindromom.

Trodnevna akcija organizuje do utorka, kod Doma sindikata, od 10 do 16 časova.