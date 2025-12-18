Čitluk, Prnjavor i Srnje bez vode

Postavljeno: 18.12.2025

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži danas će doći do privremenog prekida u snabdevanju vodom u više naselja na teritoriji grada

Kako je saopšteno, usled sanacije kvara na vodovodnoj mreži, do 15.00 bez vode će biti korisnici u naselju Čitluk, u ulici Stevana Todorovića (put ka crkvi), kao i u selu Srnje.

Takođe, zbog izrade novog vodovodnog priključka, istog dana i u istom vremenskom intervalu, bez vode će biti i potrošači u naselju Prnjavor, u ulici Pavla Jurišića Šturme.

Istovremeno, iz Javnog komunalnog preduzeća „Gradska toplana“ Kruševac saopšteno je da se proizvodnja i distribucija toplotne energije, odvija nesmetano putem sva četiri izvora.

KCK: Premijera „Gusareve nove godine“ 23. decembar

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
18. decembar 2025., 13:00
 

Prognoza -
8°C
Apparent: 0°C
Pritisak: 1029 mb
Vlažnost: 94%
Vetar: 0.7 m/s NNE
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top