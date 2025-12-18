Čitluk, Prnjavor i Srnje bez vode

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži danas će doći do privremenog prekida u snabdevanju vodom u više naselja na teritoriji grada

Kako je saopšteno, usled sanacije kvara na vodovodnoj mreži, do 15.00 bez vode će biti korisnici u naselju Čitluk, u ulici Stevana Todorovića (put ka crkvi), kao i u selu Srnje.

Takođe, zbog izrade novog vodovodnog priključka, istog dana i u istom vremenskom intervalu, bez vode će biti i potrošači u naselju Prnjavor, u ulici Pavla Jurišića Šturme.

Istovremeno, iz Javnog komunalnog preduzeća „Gradska toplana“ Kruševac saopšteno je da se proizvodnja i distribucija toplotne energije, odvija nesmetano putem sva četiri izvora.