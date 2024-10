Čitluk i Ćelije danas bez vode

Zbog kvara na vodovodnoj mreži, danas do 15h, bez vode će biti naseljeno mesto Bivolje- Uroša Predića, sela Čitluk- Marka Miljanova, Cara Lazara (od stovarišta „Plamen“ do škole), Justina Popovića kao i Ćelije.

Zbog izrade priključka, danas do 15h, bez vode će biti deo grada- Draguška, Vidovdanska (od Dušanove do mosta na Rasini, Parunovačka (od mosta do pruge) i prateće ulice.