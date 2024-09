Čitluk danas bez vode

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži danas do 15h bez vode će biti Kruševac – Drinska, Luja Pastera, Dr. Salka, kao i ulica- Cara Lazara (od fabrike Rubin do Alekse Nenadovića, leva strana), Alekse Nenadovića i prateće ulice, selo Mudrakovac- Aerodromska (od Jovana Rajića do Tri Šešira) i prateće ulice, dok će selo Čitluk- Čardaklijina bez vode biti od 10h do 15h.