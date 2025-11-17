Cirkus „Magic Kondor“ sutra u Hali sportova

Postavljeno: 17.11.2025

U Hali sportova u Kruševcu u utorak od 19 časova gostovaće cirkus „Magic Kondor“, koji publici donosi šarenolik program akrobacija i zabavnih tačaka namenjenih svim generacijama

Posetioci će moći da uživaju u energičnim nastupima artista i komičnim momentima koji prate svaki njihov dolazak.

Očekuje se dinamičan i atraktivan spektakl, sa svetlosnim efektima i tačkama koje će održati ritam i pažnju publike tokom celog programa, a specijalni gost programa biće popularni crtani junak Stič.

