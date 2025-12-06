Ćićevac u nedelju domaćin JKA-WSKA Prvenstva Srbije

Ćićevac će 7. decembra postati centar srpskog karatea, kada će u Hali sportova biti održano JKA-WSKA Prvenstvo Srbije, jedan od najprestižnijih i najznačajnijih karate događaja u zemlji, najavljuju iz Karate kluba „Šotokan Ći”

Početak takmičenja zakazan je za 9:30, dok je ulaz besplatan za sve posetioce.

– Takmičare i publiku očekuje dan ispunjen vrhunskim borbama, dinamičnim nastupima u katama i kumiteu, ali i snažnim sportskim duhom i atmosferom koja krasi velika nacionalna takmičenja. Na jednom mestu okupiće se najbolji karatisti iz svih krajeva Srbije, spremni da pokažu svoje umeće i bore se za titulu prvaka- stoji u najavi događaja.

Organizator ovogodišnjeg šampionata je JKA Šotokan savez Srbije, dok je tehnički organizator Karate klub „Šotokan Ći” iz Ćićevca, uz podršku i pokroviteljstvo Opštine Ćićevac. Organizatori pozivaju ljubitelje borilačkih sportova, roditelje, sportiste i sve zainteresovane da prisustvuju i podrže takmičare na ovom velikom sportskom događaju.

Izvor i foto: Temnić info