Ćićevac: Raspisan konkurs za subvencije poljoprivrednicima

Opština Ćićevac raspisala je još jedan konkurs za dodelu podsticajnih sredstava poljoprivrednicima u okviru

Programa podrške za 2025. godinu. Konkurs je namenjen registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima sa teritorije opštine, sa ciljem unapređenja poljoprivredne proizvodnje.

Podsticaji se mogu koristiti za:

• kupovinu opreme za stočarstvo,

• kupovinu poljoprivredne mehanizacije,

• nabavku zasada voćaka, hmelja i vinove loze,

• kupovinu opreme za voćarstvo i vinogradarstvo,

• podizanje i opremanje plastenika za proizvodnju povrća, voća, cveća i rasadničku proizvodnju.

Ukupna sredstva iz budžeta opštine predviđena za ovu meru iznose 4 miliona dinara. Po korisniku, iznos podsticaja može biti do 60% vrednosti računa bez PDV-a, maksimalno do 80.000 dinara po gazdinstvu. Odobrena sredstva biće uplaćena na namenski račun registrovanog poljoprivrednog gazdinstva.

Pravo na subvenciju imaju fizička lica upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava koja su u aktivnom statusu. Zainteresovana gazdinstva mogu konkurisati za jednu investiciju iz konkursa.

Konkurs stupa na snagu danas i trajaće do 7. novembra. Obrazac prijave, kao i sve dodatne informacije, mogu se preuzeti u kancelariji br. 2 Opštinske uprave ili na zvaničnoj stranici opštine Ćićevac: www.cicevac.rs.

