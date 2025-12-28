Ćićevac: Raspisan konkurs za dodelu stipendija

Opština Ćićevac raspisala je konkurs za dodelu stipendija mladim talentima. Svi zainteresovani mogu preuzeti tendersku dokumentaciju i dostaviti prijave u skladu sa uputstvom navedenim na sajtu opštine Ćićevac

Za dodatne informacije obratite se Opštinskoj upravi Ćićevac ili na cicevac.rs/konkursi/2025.

Rok za podnošenje prijava je 9. januar.

Foto: Fejsbuk/ Opština Ćićevac