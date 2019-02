Četvrti protest „Jedan od pet miliona“ u Brusu i Aleksandrovcu

Na četvrtom protestu „Jedan od pet miliona“ koji je večeras održan u Brusu gradjani su potpisivali Sporazum sa narodom, koji su nedavno sačinili predstavnici opozicije

Istoričar Čedomir Antić, koji se obratio okupljenima u Brusu, rekao je da gradjani nemaju više vremena za egzibicije vlasti i za rijalitije koje ona stvara dodajući da „na njegovim medijima, a svi su njegovi ili preko vlasti ili lično, vi vidite da mi živimo u jednom svetu gde je samo nama dobro“.

– Čitav svet propada, samo je nama dobro. On kaže da je zaposlio Srbiju, da je upola manje nezaposlenih. Da li vi u Brusu vidite taj uspeh. Taj uspeh niko ne vidi jer on ni ne postoji jer je način računanja nezaposlenih promenjen. Istina jeste da je zahvaljujući njemu (Aleksandru Vučiću) nastala sedamnesta kompanija po snazi u Srbiji, a to je kompanija ujedinjenih botova Srbije – rekao je Antić.

Brusjanka Marija Lukić, koja je prijavila predsednika opštine Brus Milutina Jeličića za seksualno uznemiravanje, okupljenima se obratila poželevši „dobro veče hrabrim gradjanima ali i onima koji su poslati da snime okupljene kako bi na taj način pokazali lojalnost onom ko je upravljač njihovih života, a ustvari je na izdisaju svog političkog života“.

Podsetila je da je za nju i za sve hrabre žene koje su prijavile nasilnika i za njihove porodice protest počeo pre godinu dana.

Među okupljenima u Brusu večeras su bili i jedan od lidera Saveza za Srbiju Dragan Djilas, predsednik Levice Srbije Borko Stefanović i samostalna poslanica Marinika Tepić. Oni su gradjanima podelili Sporazum sa narodom.

Na zahteve Brusjana podsetio je organizator protesta u tom gradu Aleksandar Grbić kazavši da gradjani traže ostavku predsednika Opštine Brus, Milutina Jeličića Jutke te da podržavaju zahteve beogradskog protesta

Na protestu su se večeras u centru grada okupili i građani Aleksandrovca.

Jedan od organizatora Strahinja Ivljanin podsetio je da oni traže ispitivanje porekla imovine javnih funkcionera i pojedinaca povezanih sa vlašću od 1990-te godine do danas, lustraciju onih koji su zloupotrebili javne funkcije, preispitivanje odluka i ugovora koji se odnose na Aleksandrovac, obaveštavanje javnosti o rezultatima te provere i kažnjavanje odgovornih. Nezadovoljni aleksandrovlani traže i da opština obezbedi veću finansijsku pomoć porodiljama i mladim bračnim parovima, poljoprivrednicima te da donese dugoročnu strategiju za ostanak, ali i povratak mladih i stručnih ljudi u taj grad.

Okupljenima se obratio i poslanik pokreta Dveri Dragan Vesović, a građani su i večeras prošetali glavnom ulicom.

Četvrti protest „Jedan od pet miliona“ u Brusu i Aleksandrovcu

Na četvrtom protestu „Jedan od pet miliona“ koji je večeras održan u Brusu gradjani su potpisivali Sporazum sa narodom, koji su nedavno sačinili predstavnici opozicije Istoričar Čedomir Antić, koji se obratio okupljenima u Brusu, rekao je da gradjani nemaju više vremena za egzibicije vlasti i za rijalitije koje ona stvara dodajući da „na njegovim medijima, a svi su njegovi ili preko vlasti ili lično, vi vidite da mi živimo u jednom svetu gde je samo nama dobro“. - Čitav svet propada, samo je nama dobro. On kaže da je zaposlio Srbiju, da je upola manje nezaposlenih. Da li vi u…