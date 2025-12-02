Četiri pobede Napretka u Mini Maxi ligi
Postavljeno: 02.12.2025
U drugom kolu Mini Maxi lige stopostotan učinak Napretkovih najmlađih fudbalera. Tri selekcije su se sastale sa vršnjacima ekipe Vukovi iz Brusa i sve tri postigle po pet golova
Generacija 2015. godište je trijumfovala sa 5:0, dečaci rođeni 2016. kao i 2017. godine pobedili su sa po 5:1. Najmlađi, rođeni 2018. godine su upisali pobedu od 2:1 nad Juniorom iz Aleksinca.
2. decembar 2025., 11:18
