Četiri pobede Napretka u Mini Maxi ligi

Postavljeno: 02.12.2025

U drugom kolu Mini Maxi lige stopostotan učinak Napretkovih najmlađih fudbalera. Tri selekcije su se sastale sa vršnjacima ekipe Vukovi iz Brusa i sve tri postigle po pet golova

Generacija 2015. godište je trijumfovala sa 5:0, dečaci rođeni 2016. kao i 2017. godine pobedili su sa po 5:1. Najmlađi, rođeni 2018. godine su upisali pobedu od 2:1 nad Juniorom iz Aleksinca.

Marijana Jankov u Napretku

