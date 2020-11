Ceo plen Piroćancima protiv Trajala u Kruševcu

U 13. kolu Prve lige Srbije, FK Trajal poražen u Kruševcu od Radničkog sa 1:2

„Gumari“ su do vođstva došli već u 11. minutu, kada je Osman idealno uposlio mladog Nikolića, a ovaj precizno ciljao mrežu gostiju.

Mogli su diomaći da udvostruče vođstvo petnaestak minuta kasnije, kada je nakon dobro izvedenog kornera Osman igrao glavom, ali je golman Radičkog uspešno interevenisao.

U 32. minutu utakmice – gol izjednačenja za goste. Georgijev i strelac Petrović, nakon što je matirana cela odbrana Trajala, samo formalizuju rezultat 1:1.

Imao je zatim Osman lepu priliku da dovede svoj tim u vođstvo, ali fa je u tome zaustavio golman Radničkog Šuljagić.

Bilo je prilično mirno o u nastavku utakmice, sve do 72. minuta kada je Kukolj asistirao Petroviću, koji postiže i drugi gol na utakmici. Pokušavali su domaći do kraja utakmice da dođu do poravnanja rezultata, Jovanović i Đurović su i sutirali na gol protivnika, ali za Šuljagića to nije bio zobiljan posao. Ostalo je 2:1 za goste do kraja utakmice.

Trajal je sa 17 bodova ostao na 13. mestu tabele, a u sledećem kolu očekuje ga tešo gostovanje drugoplasirano Kabelu u Novom Sadu.

S.M. Foto FK Trajal, Raša ST

